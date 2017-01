Putin: Ma ei tunne Trumpi, ei soosi ega ründa teda

Venemaa president Vladimir Putin. (Foto: Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin/Reuters/Scanpix)

"Ma ei ole hr Trumpiga tuttav, ma ei ole temaga kunagi kohtunud ja ei tea, mida ta rahvusvahelisel areenil tegema hakkab, mistõttu mul ei ole mingit põhjust teda rünnata, millegi eest arvustada ega kaitsta, kuidas see ka ei oleks," ütles Putin teisipäeval.

Venemaa president nimetas teateid, et Vene eriteenistused jälgivad Trumpi, "ilmselgeks võltsinguks".

"Trump ei olnud mitu aastat tagasi Moskvas käies - ma isegi ei mäleta, millal ta käis - mingi poliitiline tegelane, me isegi ei teadnud tema poliitilistest taotlustest. Lihtsalt ärimees, üks USA rikkureid. Kas keegi arvab, et meie eriteenistused jälitavad igat USA miljardäri? See on loomulikult täielik sonimine," ütles Putin.

President avaldas ühtlasi imestust, et miks peaks Trumpil üldse olema mingi vajadus prostituutide palkamiseks, kui tal oli võimalus kohata kauneid naisi missivõistlustel.

"Mul on väga raske ette kujutada, et ta oleks missivõistlustelt kiirustanud hotelli kohtuma meie kergete elukommetega naiskodanikega sellest hoolimata, et nad on teadaolevalt maailma parimad," naljatas Putin.