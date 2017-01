Hammond: ELi ühisturult väljajäämisel võivad britid oma majandusmudelit muuta

Philip Hammond (Foto: AP/Scanpix)

On vihjatud, et britid võivad Brexiti-läbirääkimisel suurema kaalu saavutamiseks kasutada ettevõtete maksustamise teemat. Hammond ütles intervjuus, et loodetavasti jääb Suurbritannia majandus samalaadseks nagu Euroopa oma nii maksu- kui regulatsioonisüsteemide poolest, vahendas Reuters.

"Kuid kui meid sunnitakse millekski muuks, siis peame muutuma millekski muuks," vastas Hammond otsesõnalisele küsimusele, kas britid plaanivad ettevõtete tulumaksu vähendada.

"Kui meil puudub ligipääs Euroopa turule, kui meid välja jäetakse, kui Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust ilma leppeta turgudele pääsemiseks, siis võib see meile vähemalt lühiajaliselt majanduslikku kahju tuua," sõnas rahandusminister. "Sellisel juhul oleme sunnitud muutma oma majandusmudelit ja muutma oma konkurentsivõime taastamise mudelit".

Saksa kantsler Angela Merkel on öelnud, et EL peab kaaluma brittide turulepääsu piiramist, kui London keeldub Brexiti läbirääkimistel aktsepteerimast bloki nelja vabadust - kaupade, kapitali, inimeste ja teenuste vaba liikumist, mis on paika pandud 1992. aastal sõlmitud Maastrichti leppega.

Suurbritannia peaminister Theresa May on korduvalt öelnud, et ei avalikusta oma Brexiti-läbirääkimiste strateegiat enne artikli 50 käivitamist. Seda on tal kavas teha märtsi lõpuks.

May tahab, et brittidele jääks kontroll immigratsiooni üle, samas soovib ta ELiga võimalikult häid kaubandussuhteid. ELi kõrged esindajad on varem hoiatanud, et britid ei saa valida kõigi tingimuste hulgast ainult neid, mida ise sobivaks peavad.