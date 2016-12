Türgi võimud uurivad 10 000 sotsiaalmeedia kasutaja tegevust

Facebooki kasutaja. (Foto: Dado Ruvic/Reuters/Scanpix)

Türgi on alates juulis toimunud riigipöördekatsest vallandanud või töölt kõrvaldanud üle 100 000 inimese. Võimude sõnul on see olnud vajalik, et hävitada riigipöördekatse toetajad ja teised terroristid, vahendas Reuters.

Inimõiguste organisatsioonid ja Euroopa riigid on aga öelnud, et Türgi president Tayyip Erdogan kasutab praegu kehtivat erakorralist olukorda selleks, et suruda maha teisitimõtlejaid.

Alates riigipöördekatsest on suletud üle 150 meediaväljaande ning arreteeritud 140 ajakirjanikku.

Siseministeerium teatas laupäeval, et terrorismivastast võitlust peetakse ka sotsiaalmeedias. Viimase poole aasta jooksul on võimud võtnud ülekuulamiseks kinni 3710 inimest . Nendest 1656 on ministeeriumi teatel ametlikult vahi alla võetud ning 84 kuulatakse jätkuvalt üle.

Ülejäänud 1970 inimest on vabastatud, kuid 1203 neist hoitakse jälgimise all.

Vaatlusorganisatsioonide sõnul on ligipääs sotsiaalmeediavõrgustikele nagu Twitter ja Facebook sageli blokeeritud, eriti pärast pommitamisi või teisi ohvritega rünnakuid. Türgi võimud eitavad interneti blokeerimist ning on varem süüdistanud, et häireid internetiühenduses tekitab kasutajate järsk tõus pärast suuremaid sündmusi.

Tehniliste ekspertide sõnul on häired sotsiaalmeedias tahtlikud ning nende eesmärk on peatada sõjakate fotode ja propaganda levitamine.