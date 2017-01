Bahovski: Tillerson kinnitas USA pühendumust oma liitlastele

Erkki Bahovski. (Foto: Pärnu Postimees/Scanpix)

"Ma ütleks nii, et Tillersoni väljaütlemised erinevad mõnes kohas radikaalselt Trumpi omadest. Tillerson pooldas vabakaubanduslepet Aasiaga, Trump on sellele vastu olnud," kommenteeris Bahovski ERR-i portaalile.

"Paljude hinnangul esines Tillerson oodatust paremini, arvestades seda, et poliitilist kogemust tal ei ole. Samas on muidugi multinatsionaalse firma juhtimise kogemus," sõnas Bahovski.

Venemaa koha pealt olid Bahovski sõnul erinevused Trumpiga ka suurelt näha. "Tillerson ei toetanud Krimmi okupeerimist ja annekteerimist, kui Trump on rääkinud, et Krimm võiks kuuluda Venemaale. Samuti ütles Tillerson, et USA täidab oma kohustusi liitlaste ees sõltumata viimaste geograafilisest asukohast, mis peaks just Baltimaadele korda minema. Ka arvas ta, et Ukraina puhul oleks pidanud käituma jõulisemalt. Vene-vastaste sanktsioonide koha pealt oli tema vastus lahtisem, kuid ta ei välistanud nende jätkumist, vaid pidas vajalikuks nende üle arutleda. Ka see erineb Trumpist," rääkis Bahovski.

"Oluline on samas jälgida ka seda, kui suur mõju saab Tillersonil olema Trumpile. Kui see mõju on olematu, siis pole suurt tähtsust, mida Tillerson arvab. Kui aga mõju on, siis tuleb teda jälgida. Mõju küsimus saab ilmselt selgemaks USA uue valitsuse tööle hakates ja kombinatsioonis teiste valitsuste liikmetega," lõpetas Bahovski.