"Välisilm": Süüria rahukõneluste tulevik on endiselt ebaselge

Viimasel ajal on Süürias üsnagi rahulik olnud, sest ametlikult kehtib seal ikka veel Türgi ja Venemaa vahendatud relvarahu, ehkki mõlemad pooled on seda rikkunud ja mässurühmitused ka teatanud, et kui valitsusväed relvarahu rikkumist ei lõpeta, siis nemad enam sellest kinni ei pea. Siiski nendib ÜRO, et relvarahu peamiselt kehtib, vahendas "Välisilm".

Suhteliselt rahulik on hoolimata sellest, et islamiäärmuslikke organisatsioone ISIS-t ja Jabhat Fateh al-Shami (Levanti Tagasivallutamisrinnet) ehk varasemat Al-Nusra Rinnet relvarahusse ei kaasatudki, nagu paraku ka kurdi võitlejaid.

Samuti islamiäärmuslusse kalduv Ahrar al-Sham (Levanti Vaba Rahva Islamiliikumine) oli algul relvarahuga nõus, hiljem aga keeldus nende esindaja rahuleppele alla kirjutamast.

Suurimad relvarahuaegsed lahingud käivad Barada orus, kus valitsusväed ja neile sõbralikud rühmitused on vastamisi Levanti Tagasivallutamisrindega. Olukord on raske, sest orus asuvad pealinn Damaskuse joogiveevarud.

"5,5 miljonit inimest on oma veevarudest kas ilma jäänud või saavad neid minimaalselt kasutada olukorra tõttu Wadi Barada allikate juures, kohe Damaskuse külje all ja seetõttu, et 70 protsenti veevarustusest on purustatud kas lahingute või sabotaaži või mõlema tõttu," selgitas ÜRO Süüria eriesindaja erinõunik Jan Egeland.

Relvarahu on oluliselt parandanud diktaator Bashar al-Assadi positsioone. Rahvusvahelisi loorbereid lõikab relvarahust aga peamiselt Venemaa, sest Venemaad ja Iraani peetakse selle rahu peamisteks sobitajateks. Muil põhjustel jääb Iraan aga rahvusvaheliselt endiselt suhteliselt isoleerituks, seega pole tema mainekujunduslik võit nii suur kui Venemaa oma.

Venemaa on oma liitlase Bashar al-Assadi püsimajäämises nüüd nii kindel, et hakkab tasapisi juba piirkonnast vägesid ära tooma.

"Põhjalaevastiku lennukikandjarühma sõjalaevad, mida juhib Venemaa ainus lennukikandja Admiral Kuznetsov, on esimesed, mis konfliktipiirkonnast lahkuvad. Ma tahan rõhutada, et mereväelaste osavõtt terrorirühmituste vastasest operatsioonist võimaldas vabastada Süüria äripealinna Aleppo lühima võimaliku ajaga," kommenteeris Venemaa kindralstaabi ülem Valeri Gerassimov.

Venemaa ja Iraani edukas tegevus esmalt Aleppo tagasivallutamise käigus, hiljem aga relvarahu kokkuleppimisel võimaldab neil koguni korraldada iseseisvad rahuläbirääkimised Kasahstanis Astana linnas ning jätta seega varju ÜRO korraldatavad rahukõnelused Genfis.

ÜRO on teatanud, et Genfi kõnelusi Astana omadega seoses siiski ei lõpetata, muidugi jälgitakse tähelepanelikult, mis Astanas jaanuari lõpupoole toimuma hakkab. Bashar al-Assadi valitsus on Astana kõneluste suhtes positiivselt meelestatud.

"Seni on Astana positiivsete kavatsuste väljendus ja neid kavatsusi pole tegelikult ellu viidud. On veel vara otsustada Astana üle tegude põhjal. Me saame otsustada kavatsuste põhjal ja need on positiivsed kavatsused," selgitas Süüria rahvusliku taastamise minister Ali Haidar.

Ilmselt seoses relvarahuga on paranemas ka Bashar al-Assadi salongikõlblikkus. Just enne relvarahu väljakuulutamist käisid Assadil külas kolm Euroopa Parlamendi saadikut - Yana Toom Eestist, kelle jaoks oli see juba teine kohtumine Süüria presidendiga, Andrei Mamikin Lätist ja Stefano Maullu Itaaliast. Nendega oli koos ka mõjukas Venemaa poliitik, Venemaa föderatsiooninõukogu väliskomisjoni esimees Konstantin Kossatšov.

Alles möödunud pühapäeval astusid aga Assadi juurest läbi Prantsusmaa parlamendiliikmed.