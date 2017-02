Californias evakueeriti tammi lagunemise ohu tõttu ligi 200 000 inimest

Põhja-Californiast Oroville'i asulast ja selle ümbrusest evakueeriti rohkem kui 180 000 inimest ohu tõttu, et USA suurim tamm võib laguneda.

Tammi taha kogunenud vesi on murdnud sellesse üheksa meetri kõrguse augu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Praeguseks otsest ohtu tammi purunemiseks enam ei ole, kuid evakuatsioonikorraldus on endiselt jõus.

Ametivõimude kinnitusel on ka pinnas tammi ümbruses osaliselt varisenud, mis muudab olukorra eriti ohtlikuks.

Hädaohtliku olukorra põhjustasid nädalaid kestnud vihma- ja lumesajud, mis on vee tammitaguses paisjärves tõstnud viimase 50 aasta kõrgeimale tasemele.

"See on väga ohtlik, see on erakordselt ohtlik. Seal võib üsna kindlasti tekkida üleujutus, see on praegu meie kõige suurem mure," ütles California veeameti pressiesindaja Eric See.