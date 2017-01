Suurbritannia nimetas uueks alaliseks esindajaks EL-is sir Tim Barrow'

Suurbritannia uueks alaliseks esindajaks nimetatud sir Tim Barrow. (Foto: Zurab Dzhavakhadze/ITAR-TASS/Scanpix)

Barrow on olnud aastatel 2011 kuni 2015 Suurbritannia suursaadik Moskvas. Samuti on ta nõustanud ridamisi välisministreid ning pidanud erinevaid ameteid Suurbritannia EL-i esinduse juures, vahendas BBC.

Downing Street nimetas Barrow'd "kogenud ja tugevaks läbirääkijaks". "Sir Timil on pikaajalised kogemused, tagamaks Suurbritannia eesmärke Brüsselis ning ta võtaks töökohale kaasa endale omase energia ja loovuse," kirjeldas Downing Street.

Barrow ütles, et on meelitatud tema nimetamisest uuele ametikohale. Ta lisas, et tagab Suurbritanniale pärast Brexitit "õige tulemuse".

Nii välisminister Boris Johnson kui ka Brexiti minister David Davis tervitasid pressiteatega Barrow' nimetamist.

Endine UKIP-i liider Nigel Farage aga nii entusiastlik ei olnud. "Hea näha, et valitsus on asendanud rüütliks nimetatud karjääridiplomaadi... rüütliks nimetatud karjääridiplomaadiga," kommenteeris ta Twitteris.

Peaminister Theresa May on varem öelnud, et kavatseb algatada ametlikud Brexiti-kõnelused käesoleva aasta märtsis.