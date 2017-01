Malmö politsei uurimas kohta, kust leiti neli haavatud inimest. (Foto: AFP PHOTO / TT NEWS AGENCY AND TT News Agency / Emil LANGVAD)

Rootsis on 53 probleemset piirkonda, millest 15 kuuluvad eriti raskesse kategooriasse. Areng nendes peamiselt sisserändajatega asustatud, harimatumates ja vaesemates linnaosades on Dan Eliassoni sõnul Rootsi suurim siseturvalisusega seotud probleem.

”Need on karmid keskkonnad. See ei ole see Rootsi, mida me tunneme Astrid Lindgreni ”Bullerby lastest”,” nendib Eliasson ajalehe Helsingin Sanomat intervjuus.

Tegutsemine neil kuritegevusest vaevatud aladel on politseinike jaoks tavalisest rängem ning ähvardavad olukorrad pole tavatud. Dan Eliasson kinnitab, et politsei tegutseb endiselt kõikjal Rootsis, kuid karmimates piirkondades on vaja igale väljakutsele kahe ekipaažiga vastata.

”Kui me autost väljume, on üks patrull valves. Muidu võib juhtuda, et [politseiauto] aken lüüakse sisse või kummid lõigatakse läbi. Narkoäri on nendes linnaosades üsna varjamatu ja magala keskuses võib politseipatrull seista silmitsi 30-40 inimesega.”

”Jõugud tulistavad üksteist külmavereliselt”

Mainitud piirkondades tegutsevate kuritegelike jõukude vahelised tülid on viinud tapmiste ja mõrvade arvu lisandumiseni.

”Jõugud tulistavad üksteist külmavereliselt eesmärgiga tappa. See on 2015. ja 2016. aasta võrdluses selge vahe, märgib Eliasson.

Tema sõnul on tegemist järjekindla arenguga vales suunas ja see tuleks peatada. Politseijuht rõhutab, et ainult politsei poole ei ole selles vallas põhjust vaadata.

”See ei käi nii, et ainult politsei suudaks vägivalla olematuks võluda. On vaja tööd, haridust, klassikalist heaoluühiskonda, et inimesed õnnestuks isoleerumise teelt tagasi ühiskonda kaasata.”

Rootsi politsei vaimselt ja füüsiliselt vastupidavust on nõudnud lõivu ka varjupaigataotlejate suur hulk, terrorismi tõrjumine ning ebaõnnestunud politseireform.

Politseinike ametiühingu Polisförbundet’i esimees Lena Nitz iseloomustab Helsingin Sanomates viimast kaht aastat kui mäletatava ajaloo rängimat ning kaootilist. Paljud politseinikud on valinud teise töö ning näiteks Malmö piirkonnas pole isegi mõrvade uurimiseks alati piisavalt uurijaid võtta olnud.