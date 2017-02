Meedia: Eesti maksab liikursuurtükkide eest umbes 47 miljonit

Liikursuurtükid K9 Thunder. (Foto: Lõuna-Korea relvajõud.)

Pulse kirjutab, et Soome on lähiajal sõlmimas Lõuna-Koreaga lepingut, ostmaks 48 kasutatud liikursuurtükki K9 Thunder hinnaga 200 miljonit dollarit ehk ümberarvutatult umbes 195 miljonit eurot.

Ka Eesti soovib Lõuna-Korealt osta 12 kasutatud liikursuurtükki. Pulse andmetel maksab Eesti liikursuurtükkide eest 50 miljonit dollari ehk ümberarvutatult pisut üle 47 miljoni euro eest.

Väljaande andmetel saavad Eestiga sõlmitava lepingu tingimused olema tõenäoliselt sarnased Soomega sõlmitava lepinguga.

Lisaks kavatsevad nii Soome kui ka Eesti osta lisaks liikursuurtükkidele ka toetusmasinaid ja varuosi. Pulse andmetel lähevad need Soomele maksma teist samapalju ehk kokku umbes 200 miljonit dollarit.

Väljaanne märgib, et ühe uue K9 hind on umbes viis miljardit woni ehk ümberarvutatult neli miljonit eurot, kasutatud liikursuurtüki hind on aga viiendiku võrra odavam.

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras allkirjastas esmaspäeval Soulis Lõuna-Korea kaitsehangete administratsiooni juhiga ühiste kavatsuste lepingu, mis loob eeldused 155-millimeetriste liikursuurtükkide K9 Thunder (Kõu) hankeläbirääkimiste alustamiseks.

Üks liikursuurtükk kaalub 47 tonni ning on võimeline arendama kiirust kuni 65 km/h. Suurtüki laskeulatud on kuni 40 kilomeetrit ning meeskond on viieliikmeline.

Liikursuurtükke K9 Thunder (Kõu) toodab Lõuna-Korea ettevõte Hanwha Techwin Co., Ltd, seeriatootmine algas 1999. aastal.

Soetatavad liikursuurtükid peavad välja vahetama 1. jalaväebrigaadi suurtükiväepataljoni seni kasutuses olnud 155-millimeetrised järelveetavad suurtükid.

Praeguste kavade kohaselt peaksid liikursuurtükid jõudma kaitseväe relvastusse aastaks 2021.