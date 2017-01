"Rohelised mehikesed" Krimmis 2014. aasta 20. märtsil. (Foto: AFP/Scanpix)

Põlissoomlaste ridadesse kuuluva ministri hinnangul on praegu Soome seadustes "roheliste mehikeste suurune auk". "Rohelisteks mehikesteks" on meedias nimetatud Vene sõdureid, kes saabusid 2014. aasta kevadel Krimmi poolsaart okupeerima., vahendas Yle. Niinistö arutles teisipäeval teema üle ka oma blogis, vahendas Yle.

Täpsemalt peab Niinistö silmas seda, et Soome seadused pole praegusel hetkel piisavalt täpsed selles küsimuses, milline peaks olema kaitseväe reaktsioon eraldusmärkideta sõdurite saabumisele.

"Pean silmas selliseid üksusi, mis on riikliku taustaga, kuid mille liikmed ei kanna selgelt teise riigi relvajõudude embleeme," kirjutas minister.

Niinistö poolt teisipäeval moodustatud töörühm peaks oma tulemuseni jõudma mai keskpaigaks.

"Territoriaalkaitseseadus lähtub hetkel olukorrast, et sõdurid kannavad vormi ning sõjalised transpordivahendid kannavad sõjalisi eraldusmärke," kommenteeris Teija Pellikainen kaitseministeeriumi õigusosakonnast.

Samas pole Pellikaineni hinnangul praegune olukord "talumatu", sest relvajõududel on kindlasti ka puuduliku territoriaalkaitseseaduse korral võimalik "roheliste mehikeste" tegevusse sekkuda.

"Praegu on küsimus selles, et territoriaalkaitseseadust täpsustataks nii, et teatav valmisolek ja jõumeetmed oleksid valmis juhul, kui ohu riiklik algupära pole nii öelda tuvastatav," märkis ametnik. "Meil on Soomes tavaks, et seadusandlus on täpne. Eriti kui teemaks on märkimisväärsed volitused, siis seaduses on täpselt kirjas, kes ja kelle suhtes jõudu kasutavad."

Eraldusmärkideta õhusõidukite ja laevade puhul on Soome seadustes tegutsemisjuhised juba sätestatud, nüüd ongi vaja sarnaseid sätteid ka sõdurite ning maismaasõidukite kohta, lisas Pellikainen.