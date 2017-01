Lauristin europarlamendi presidendi valimistest: esimest korda pole kellelgi lõpptulemusest aimu

Marju Lauristin (Foto: ERR)

Varasem kokkulepe Euroopa Rahvapartei ja sotsiaaldemokraatide vahel nägi ette, et esimese poole ametiajast on koht sotsialistide ja teise poole rahvapartei käes. Eelmise aasta lõpul aga sotsid taganesid leppest, sest konservatiividele kuulub juba nii Euroopa Komisjoni kui Euroopa Ülemkogu presidendi koht.

Marju Lauristin rääkis Vikerraadio saates "Uudis+", et tegelikult on asi palju keerulisem. "See info, mis praegu on, näitab, et kõik fraktsioonid, suuremad fraktsioonid vähemasti, esitavad oma kandidaadi. See tähendab, et nii konservatiivid, sotsialistid, liberaalid, rohelised kui vasakpoolsed - kõikidel on oma kandidaat," selgitas ta.

Seega käib kuus kandidaati praegu juba ringi, tutvustab oma seisukohti ja otsib gruppidest toetust.

"See on väga huvitav ja tegelikult väga demokraatlik olukord, sest ilmselt esimest korda Euroopa Parlamendi ajaloos tõepoolest keegi ei tea, kes lõpuks valitakse, sest mingeid kindlaid kokkuleppeid praegu üldiselt ei sõlmitagi, sest on neli ringi ja see viimane, otsustav hääletus on alles viimases ringis," nentis Lauristin.

Tema hinnangul vajab Euroopa Parlament head presidenti, kes jätkaks Martin Schulzi liini, mida kõik toetavad. Europarlament on oma tegevuses ja rollis ELis tugevnenud ning parlamendi president peab olema väga tugev Euroopa ühtsuse eest seisja, mitte lihtsalt koosoleku juhataja, ütles Lauristin.

Kolme tõsiseltvõetava kandidaadina nimetas ta sotsialistide Gianni Pittellat, rahvapartei poolt Antonio Tajani ning liberaalide juhti Guy Verhofstadti.

Martin Schulzi ajal parlamendis valitsenud moodusega, kus kaks suurt leppisid omavahel kokku ja väiksemad pidid sellega leppima, ei olnud väiksemad fraktsioonid Lauristini sõnul sugugi rahul. Seega tegelevad kõik fraktsioonid tõsise europarlamendi töö kriitikaga.

"Juhtivam lõng on, et ei olda rahul - ei olda rahul sellega, mis roll parlamendil on, ei olda rahul, kuidas EL tervikuna fukntsioneerib ja nüüd püütakse läbi nende valimiste mõtestada kogu seda järgmist arengut Euroopas," selgitas ta.

Prognooside järgi jagunevad hääled üsna tasavägiselt Pittella ja Tajani vahel, kuid Lauristini sõnul on küsimus selles, kuhu kalduvad nii-öelda metsikud hääled. Lõpuks hääletab igaüks ise ja hääletus on salajane, seega ainult suurte kokkulepetega asi ei lahene, nentis ta.