Lahingus Avdijivka lähistel langes kolm Ukraina sõdurit

Ukraina sõdur Avdijivka lähistel kaevikus. (Foto: SIPA/Scanpix)

Terrorismivastase operatsiooni (ATO) kõneisik Oleksandr Motuzjanik selgitas, et Ukraina sõdurid lõid varahommikul alanud pealetungi Avdijivka tööstuspiirkonnas tagasi, vahendasid Reuters ja Unian.

"Olukord on endiselt väga pingeline. Vastane jätkab tulistamist meie positsioonide pihta nii suurtükkidest kui ka miinipildujatest, kuigi hetkel nad pealetungil ei ole. Ukraina üksused kogu rindejoone ulatuses on kõrgendatud valmisolekus," selgitas Motuzjanik Kiievis toimunud pressibriifingul.

Lisaks kolmele hukkunud sõdurile, kinnitas Kiiev ka ühe sõduri haavata saamist.

Motuzjaniki hinnangul oli Kremli-meelsete terroristide eesmärgiks provokatsioon, mille abil süüdistada Kiievit relvarahu rikkumises.

Linnas, kus enne sõjategevuse algust 2014. aastal elas umbes 35 000 inimest, polnud pühapäeva lõuna ajal enam elektrit. Lisaks elanikele on elektrita ka mitmed piirkonna tööstusettevõtted, näiteks koksitehased ja metallurgiafirmad.

Nn separatistide esindajad aga väitsid, et Ukraina armee tulistas Avdijivkas umbes 900 korda suurtükkidest ja miinipildujatest. Tulistamise tagajärjel olevat hukkunud üks ja saanud viga samuti üks võitleja. ATO staabi kinnitusel olid aga Kremli-meelsete jõudude inimkaotused palju suuremad.

Alates 2014. aasta aprillist on Donbassi konflikti tagajärjel hukkunud umbes 10 000 inimest. Hoolimata Minski rahuleppest, rikutakse relvarahu sisuliselt igapäevaselt ning igapäevaselt teatab Kiiev hukkunud või viga saanud sõduritest. Venemaa esindajad aga jätkavad eitamist, et just Kreml toetab, varustab ja mehitab Kiievi vastu võitlevaid nn separatistide üksusi.

Eelpool mainitud kokkupõrge leidis aset vahetult enne Ukraina presidendi Petro Porošenko visiiti Berliini, kus ta on kavas esmaspäeval kohtuda Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeliga.

Olukord Ida-Ukrainas 29. jaanuari seisuga. Täismahus kaarti saab vaadata SIIT.