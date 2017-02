Norra: Vene häkkerid ründasid luure, sõjaväe ja valitsuse arvuteid

(Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP/Scanpix)

PST pressiesindaja Martin Berntseni sõnul olid nad saanud ühelt välisriigi agentuurilt eelnevalt hoiatuse sihipärastest rünnakutest julgeolekuteenistuse, Norra Tööpartei ning sõjaliste ja valitsusagentuuride serveritele.

Berntsen ütles reedel Norra tabloidile VG tabloid, et häkkijaid tuntakse nime all APT29 ehk Mõnus Karu. Tegemist on sama seltskonnaga, kes mullu murdis sisse USA Demokraatliku Partei arvutitesse, enne seda aga Valge Maja, välisministeeriumi ja staabiülemate ühendkomitee salastamata võrgustikesse.

Berntsenilt ei olnud kohe võimalik täiendavaid kommentaare saada.