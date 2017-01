Meedia: Trump võib anda CIA-le loa taasavada "salavanglad"

(Foto: Saul Loeb/AFP/Scanpix)

Kolmeleheküljeline määrus tühistaks ühtlasi terve rea president Barack Obama seadustatud piiranguid, mis puudutavad kinnipeetute kohtlemist. Selline samm viib CIA tagasi vastuoluliste meetodite juurde, mille kasutamiseks andis heakskiidu president George W. Bushi administratsioon, kirjutas New York Times.

Samuti tühistataks määrusega ka direktiiv, mis annab Punasele Ristile ligipääsu kõigile USA käes olevatele kinnipeetutele, keda kahtlustatakse terrorismis või sõjakuritegudes. Ühtlasi annaks määrus Pentagonile korralduse jätkata Kuubal Guantánamos asuva USA sõjaväevangla kompleksi kasutamist, kuhu on oodata uute kinnipeetavate saabumist nii nende kinnipidamiseks kui nende üle kohtumõistmiseks, kirjutas leht.

Määrus kutsub üles vaatama ümber tervet rida reegleid ja piiranguid, mis on seotud CIA salavanglatega välisriikides, aga samuti erinevaid ülekuulamismeetodeid, mida paljud kriitikud on nimetanud piinamiseks ning mis praegu on seadusvastased.

Trump rääkis oma presidendikampaania ajal, et võib ennistada taoliste meetodite kasutuselevõtu, kuulutades 2016. aasta veebruaris, et "piinamine toimib". Ühtlasi lubas Trump toona võtta taas kasutusele "waterboardingu" ehk niinimetatud uputamise simuleerimise meetodi ning "veelgi hullemaid" viise.

Detsembris kohtus Trump erukindral James Mattisega ning ütles, et talle avaldas muljet Mattise väide, mille kohaselt toimib usalduse loomine ja kinnipeetavate koostöövalmiduse tasustamine paremini kui uputamismeetod.

Mattisest on nüüdseks saanud USA kaitseminister.

Vabariiklasest senaator John McCain, keda Vietnami sõja ajal sõjavangina ka piinati, väljendas sügavat muret Bushi-aegsete erimeetodite tagasitulemise võimaluse üle.

"President võib allkirjastada mis iganes dekreedi mis tal pähe tuleb, aga seadus on seadus," ütles McCain avalduses. "Me ei too Ameerika Ühendriikidesse tagasi piinamist."

Trumpi kabinetti valitud rahvusliku julgeoleku valdkonnaga tegelevad poliitikud ja ametnikud, teiste seas ka kongresmen Mike Pompeo, kes hiljuti vannutati CIA uueks direktoriks, ütlesid kõik selgesõnaliselt senatis korraldatud kuulamistel, et ei soovi Obama ajal keelustatud vastuoluliste ülekuulamismeetodite juurde tagasi pöördumist.