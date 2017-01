Suurbritannia alaline esindaja EL-is lahkub enne Brexiti-kõnelusi ametist

Suurbritannia alaline esindaja EL-is Ivan Rogers. (Foto: Reuters/Scanpix)

Rogers on olnud Londoni esindajaks Brüsselis alates 2013. aastast, mil ta toonase peaministri David Cameroni poolt ametisse kinnitati, vahendas BBC.

Juhtiva diplomaadi lahkumine on üllatav, sest Briti avalikkuses oldi seni arvamusel, et Rogers hakkab täitma olulist rolli tõenäoliselt lähikuudel algavatel Brexiti-kõnelustel.

Välisministeerium ei soovinud hetkel Rogersi ametist lahkumise põhjusi kommenteerida. Seniste plaanide kohaselt pidi ta olema esindajaks EL-is vähemalt käesoleva aasta novembrini.

Leiborstist rahvasaadik Hilary Benn, kes juhib alamkoja Brexiti-komisjoni, märkis, et Rogersi tagasiastumine leiab aset üliolulisel hetkel ning seega tuleks tema arvates valitsusel praegu kiiremas korras adekvaatne asendaja leida.

Peaminister Theresa May on varem öelnud, et kavatseb algatada ametlikud Brexiti-kõnelused käesoleva aasta märtsis.