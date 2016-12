Putin teatas Süüria relvarahuleppe saavutamisest

Vene sapöörid 25. detsembril Aleppos. (Foto: TASS/Scanpix)

Süüria valitsus ja opositsioon allkirjastasid dokumendid relvarahust Süürias ning meetmete paketi selle jälgimiseks, lisaks avalduse valmisolekust alustada rahukõnelusi, lausus Putin.

Türgi välisminister Mevlüt Çavuşoğlu ütles varem neljapäeval, et Türgi ja Venemaa kavatsevad jõustada Süürias üleriigilise relvarahu enne uut aastat.

Relvarahu kehtestamine võib aset leida "iga hetk", ütles Türgi esidiplomaat telekanalile A Haber pärast seda, kui Türgi meedia teatas kolmapäeval kokkuleppe sünnist.

"Kavatseme kindlustada selle enne uut aastat," lausus ta ja lisas, et see on "liidrite tahe".

Türgi, Vene ja Iraani välisminister leppisid 20. detsembril Moskvas kokku püüdlustes laiendada Aleppo relvarahu üle kogu Süüria.

Türgi riiklik uudisteagentuur Anadolu teatas kolmapäeval, et Türgi ja Venemaa jõudsid kokkuleppele Süüria üleriigilise relvarahu plaanis, kuid seda ei kinnitanud ükski konflikti osapool.

Çavuşoğlu ütles, et kui relvarahu osutub edukaks, alustatakse jaanuaris Kasahstani pealinnas Astanas Süüria presidendi Bashar al-Assadi ja opositsiooni poliitilisi läbirääkimisi.

Ta kinnitas, et Türgi ja Venemaa vahendusel peetavad Astana kõnelused ei võistle Genfi läbirääkimistega, mis on ÜRO toetusel toimunud vahelduva eduga juba mõnda aega.

"See ei ole alternatiiv Genfile. See on täiendav samm," seletas välisminister, kuid lisas, et Astana kõnelustel osalejad ei ole veel lõplikult paika pandud.

Çavuşoğlu rõhutas, et Ankara ja Moskva jätkavad pingutusi relvarahu tagamiseks.

Venemaa on kokkuleppe puhul Süüria režiimi "garant" ja Türgi saab samalaadse rolli.

Venemaa ja Türgi toetavad Süüria kodusõja vastaspooli, kuid viimastel kuudel on nad alustanud tihedat koostööd konfliktile lahenduse leidmiseks.

Detsembris evakueeriti tänu Ankara ja Moskva vahendusel saavutatud relvarahule Aleppost kümneid tuhandeid inimesi. Selle tulemusena läks linn Venemaa toel Süüria režiimi kätte, mis on mässuliste suurim kaotus kodusõjas. Türgi vaatas sündmuste arengut vaikides pealt.

Çavuşoğlu sõnul ei tule kõne allagi, et Türgi peaks Assadiga kõnelusi.