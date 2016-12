EL-i populistid kasutavad Berliini rünnakut Merkeli kritiseerimiseks

Saksamaa politsei teatel on nad saanud esmaspäevaõhtuse Berliini veokirünnaku kohta rohkem kui 500 vihjet, mida kõiki analüüsitakse. Teisipäeval lasti prokuratuuri loal vabadusse esialgu kinni peetud pakistanlasest varjupaigataotleja, sest võimud jõudsid lõplikult veendumusele, et tegu pole isikuga, kes Berliini jõuluturul inimesi veokiga rammis. See omakorda tähendab, et rünnaku sooritaja on endiselt jooksus ning terrorioht seega endiselt väga kõrge. Politsei on tuvastanud uue kahtlustatava, keda otsitakse taga - meedia väitel on tegu asüülitaotlejast tuneeslasega.