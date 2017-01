Kurdirühmitus eitas osalust Istanbuli terrorirünnakus

Sündmuskoht (Foto: AFP/Scanpix)

Türgis ebaseaduslikuks kuulutatud rühmituse Kurdistani Tööpartei (PKK) liider Murat Karayilan teatas, et kurdid pole seotud Istanbulis korraldatud verise terrorirünnakuga, edastas pühapäeval uudisteagentuur Firat.

Türgi võimud on oletanud, et rünnaku korraldas sunniitlik äärmusrühmitus Islamiriik (IS), mis pole seda veel omaks võtnud.

Istanbuli ööklubis aastavahetusel korraldatud terrorirünnakus tapeti 39 inimest, kellest 24 olid välismaalased.

Eisalgu pole selge, kas Karayilan pidas silmas ka PKK radikaalseks haruks peetavat sissirühmitust Kurdi Vabaduspistrikud (TAK), mis ründab tavaliselt küll sõdureid ja julgeolekuametnikke.

PKK on seotud ka kurdide Demokraatliku Liidu Partei (PYD) ja selle sõjalise tiivaga Rahvakaitseüksused (YPG).

Türgi peab PYD-d ja YPG-d terroriorganisatsioonideks nagu PKK. Erinevalt viimasest näeb USA aga kahes esimeses liitlast Põhja-Süüria võitluses äärmusrühmituse Islamiriik vastu.