Merkel vastuseks USA süüdistustele: Saksamaa ei saa eurot mõjutada

Kuigi Eestis joodi 2015. aastal iga elaniku kohta ära 8,7 liitrit puhast alkoholi, siis on vägijookide tarbimine alates 2012. aastast näidanud langustrendi. Sellega on kaasa tulnud ka kodumaised alkoholitootjad, kes on vähendanud tootmist, kuid on endiselt mures alkoholipoliitika karmistamise suhtes. ERR-i multimeediatoimetus vaatas numbritele otsa ning koostas eestlaste alkoholitarbimist iseloomustava infograafiku