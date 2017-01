Hitleri sünnikodu endine omanik kaebas Austria valitsuse kohtusse

Adolf Hitleri sünnikodu. (Foto: AFP/Scanpix)

Riik võõrandas Austria loodeosas Braunau Inni ääres asuva laguneva hoone detsembris, kui parlament oli andnud heakskiidu just eelkõige selle vastuolulise hoone jaoks tehtud sundvõõrandamise seadusele. Maja endine omanik Gerline Pommer on aga nüüd pöördunud kohtu poole, vahendas The Local.

"Kohus kontrollib, kas seadus kehtib," ütles Austria konstitutsioonikohtu pressiesindaja Wolfgang Sablatnig AFP-le, lisades, et ilmselt kestab protsess mitu kuud.

Pommeri advokaat Gerhard Lebitsch on ähvardanud viia juhtumi Euroopa Inimõiguste Kohtusse Strasbourgis, kui Austria kohus valitsuse kasuks otsustab.

Kollane maja on kuulunud Pommeri perekonnale ligi sajandi. Hitler sündis seal 20. aprillil 1889, kuid elas majas ainult lühikest aega. Sellest hoolimata tõmbab hoone ligi natsimeelseid inimesi kogu maailmast.

800 ruutmeetri suurune hoone on seisnud tühjalt alates 2011. aastast, mil rendileping Austria riigi ja Pommeri vahel lõppes. Kuni selle ajani maksis valitsus Pommerile hoone eest umbes 4800 eurot kuus renti ja kasutas seda puuetega inimeste keskusena. Lepingu lõppemise põhjustas Pommeri keeldumine juba hädavajalikuks muutunud remondist.

Valitsus kaalus hoone tulevikku pikalt ja vahepeal plaaniti selle lammutamist, sellele seisid aga vastu teised poliitikud ja ajaloolased.