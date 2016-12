Tuhanded filipiinlased põgenevad võimsa taifuuni eest

Itaalia politsei teatas reedel, et Berliini terrorirünnakus kahtlustatav tuneeslasest noormees Anis Amri hukkus tulevahetuses Milano politseiga. Hiljem teatasid nii Itaalia siseminister Marco Minniti kui ka Saksa prokuratuur, et Milanos maha lastud mees on ilma mingi kahtluseta Amri.