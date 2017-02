Euroopa Kohtu jurist: Belgia peab andma asüülikavatsustega Süüria perele viisa

Euroopa Kohtu hoone Luxembourg'is. (Foto: Reuters/Scanpix)

Kohtujurist Mengozzi seisukoht on seotud Belgias toimuva kohtuvaidlusega, mis puudutab üht Süüria kristlastest abielupaari, kes esitasid eelmise aasta oktoobris Liibanoni pealinnas Beirutis asuvas Belgia suursaatkonnas viisataotluse ning tunnistasid juba taotlust tehes, et neil on kavas Belgiasse jõudes varjupaigataotlused esitada, vahendasid Politico ja BBC.

Belgia võimud aga vastasid viisataotlusele põhjendusega, et abielupaari puhul on alust kahtlustada, et nad ületavad viisa ülempiiri ehk jäävad Belgiasse kauemaks kui 90 päeva.

Abielupaar kaebas otsuse edasi ning Belgia asüüli- ja immigratsiooniamet pöördus juhtumi asjus Euroopa Kohtu poole.

Kohtujurist Mengozzi hinnangul ei saa Belgia praegusel juhul keelduda viisa andmisest ehk Euroopa Liidu liikmesriigid peavad andma viisa olukorras, kus viisast keeldumine võib tuua kaasa ohu, et taotleja satub "piinamise või ebainimliku ja alandava kohtlemise osaliseks". Mengozzi lähtus oma seisukoha kujundamisel ka sellest, et tema arvates läheb Belgia võimude otsus vastuollu Euroopa Liidu põhiõiguste harta 4. artikliga (Piinamise ning ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise keeld).

Kuigi Mengozzi hinnang pole Belgia jaoks juriidiliselt siduv, võib see hinnang olla Euroopa Kohtule aluseks oma hilisema otsuse langetamisel. Kohtuotsus omakorda võib pretsedendina omada suuremaid tagajärgi aga kogu Euroopa Liidus ning kriitikute hinnangul võib sellise seisukoha pealejäämine tekitada uue rändekriisi.

Ka Belgia immigratsiooniminister Theo Francken ütles, et kohtujuristi arvamus pole juriidiliselt siduv. Samuti rõhutas ta, et nii liikmesriigid kui ka Euroopa Komisjon saavad aru, millise pretsedendiga oleks sellise kohtuotsuse näol tegu.

Minister on ka varasema sarnase juhtumi puhul jäänud enesele kindlaks ning keeldub endiselt täitmast kohtuotsust, mille kohaselt peavad Belgia võimud maksma ühele teisele vastu võtmata jäetud Süüria perekonnale trahvi. Franckeni sõnul ei kavatse tema "avada ust asüülikaosele". Samuti on minister selgitanud, et Belgia ei saa anda viisat igale Süüriast pärit perekonnale, kellel pole Belgiaga mingit sidet. Kohtujurist Mengozzi sõnul aga ei oma territooriumit puudutavat kriteeriumid nimetatud teemal tähtsust ehk viisataotleja seos viisat andva riigiga ei mängi rolli.