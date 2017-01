Kaitseminister: Rootsi kaitsekoostöös Soomega tuleks kaaluda lisasamme

Rootsi kaitseminister Peter Hultqvist (Foto: Mil.ee)

"Rootsi ja Soome vahel on kaitse- ja julgeolekupoliitikas väga tugev usaldus. Pean mõistlikuks, et üritame eri viisidel leida viise selle koostöö süvendamiseks," lausus Hultqvist Säleni kaitse- ja julgeolekukonverentsil.

"See on võrdlemisi tugev signaal Rootsilt suhetes Soomega, et näeme seda (koostööd) väga olulisena ning et kahel riigil on head suhted, mida tahame edasi arendada," lisas minister.

Soome parlamendi kaitsekomisjoni esimehe Ilkka Kanerva sõnul peab ta oluliseks, et Soome otsiks koos Rootsiga viise laiendada kaitsekoostööd. "Tahaksin, et selles toimuks konkreetsed edasiminek koos Rootsiga," ütles ta.

Soomega koostöö laiendamise võimaluste väljaselgitamine antakse Rootsi parlamendi kaitsekomisjonile, mis hakkab tegema muu hulgas ka ettevalmistusi 2021.-2025. aastani tehtavateks Rootsi kaitseotsusteks. Komisjoni ülesanne on välja mõelda, kuidas tuleks Rootsi kaitset järgmisel aastakümnel arendada.

"Andsin korralduse anda sellele (koostööle Soomega) eriline kaal," lisas Hultqvist Sälenis.

Rootsi opositsioonierakonnad nõuavad, et kaitsekulutusi tuleks tõsta juba käimasoleval aastakümnel ehk enne järgmist dekaadi puudutavaid kaitseotsuseid. Taustal on pingestuv julgeolek Läänemerel ja Venemaa tegevus.

Hultqvist rõhutas Sälenis, et ei taha pidada Rootsi kaitsekulutuste võimaliku suurendamise arutelu avalikult. Valitsus keskendub praegu 2016.-2020. aastani kestvat perioodi katvatele otsustele, lisas ta.