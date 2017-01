Otse: USA senat kuulab välisministriks pürgivat Tillersoni

Rex Tillerson. (Foto: Reuters/Scanpix)

Trumpi üleminekumeeskond edastas meediale ka Tillersoni avakõne, mille ta Senati komisjoni ees peab, vahendas Reuters.

Tillersonil on kavas ka mõnevõrra selgitada, miks Trump on toetanud Venemaaga soojemate suhete sisse seadmist. Välisministriks pürgija sõnul on Washingtonil vaja Moskvaga otsekohest ja avatud dialoogi viimase ambitsioonid asjus, et ka Ameerika Ühendriikidel oleks võimalik oma edasine tegutsemine paika panna.

Kuid Tillersoni retoorika Venemaa teemal erineb mitmes punktis tulevase presidendi senistest sagedastest avaldustest, mille kohaselt tuleb Venemaaga hästi läbi saada ning et senised halvad suhted on tingitud president Barack Obama ebaõnnestunud poliitikast.

"Meie NATO liitlastel on õigus olla ärevil uuesti esile kerkiva Venemaa pärast," kavatseb Tillerson oma sõnavõtus öelda. "Kuid see oli Ameerika juhtrolli puudumise tagajärg, et see uks lahti jäi ning seeläbi saadeti teele ka soovimatud signaalid."

Tillerson toob näiteks olukorra, kus Obama jättis tegutsemata, kui Süüria president Bashar al-Assad kasutas oma rahva vastu keemiarelva ja ületas seega 2012. aastal Obama enda poole maha märgitud "punase joone". Tillersoni hinnangul saadeti sellega Moskvale sõnum oma nõrkuse kohta.

Ajaleht Washington Post kirjutas juba eelmisel nädalal, et eraviisiliselt senaatoritega kohtunud Tillerson kasutas Venemaa suhtes otsekoheseid sõnu, mis senaatorite senist skepsist vähendasid.

Varem on prognoositud, et ExxonMobili endisel juhil võib oma Venemaaga seotud tausta tõttu tekkida probleeme Senatilt heakskiidu saamisel. Demokraatlik Partei on lubanud Tillersoni vastu võidelda ning lisaks demokraatidele on vaja vaid mõned vabariiklastest senaatorid, et Tillersoni kandidatuur läbi kukutada. Hetkel on Senatis vabariiklasi 52 ja demokraate 48.

Seni on Tillersoni suhtes skeptilisust üles näidanud näiteks sellised vabariiklased nagu John McCain, Lindsey Graham ja Marco Rubio. Viimane kusjuures kuulub veel ka senati välisasjade komiteesse, mis peab Tillersoni kandidatuuri heaks kiitma enne, kui see üldse Senati ette saadetakse.

Kui Tillerson maha hääletatakse, oleks tegu Trumpi esimese tõsise sisulise tagasilöögiga, sest valitsuskabineti kandidaati pole Senatis maha hääletatud alates 1989. aastast.

Samas on kõik vabariiklasest skeptikud rõhutanud, et nad pole praegusel hetkel ilmtingimata Tillersoni vastu, vaid nad lihtsalt ei tunne teda nii hästi ning soovivad tema käest kuulda, mida ta USA välispoliitikast, sealhulgas suhetest Venemaaga, päriselt arvab. Igal juhul on nad lubanud, et Tillersonile saab Senatis osaks igati õiglane kuulamine.

Mitmete vabariiklastest senaatorite muresid Tillersoni asjus on juba praeguseks leevendanud asjaolu, et ExxonMobili eksjuhti soovitasid Trumpile endine USA kaitseminister ja CIA eksjuht Robert Gates ja eksvälisminister Condoleezza Rice, keda kumbagi pole seni olnud alust mingisuguses Kremli-meelsuses süüdistada. Lisaks on Tillersoni kohta häid sõnu öelnud ekspresident George W. Bush ja tema kunagine asepresident Dick Cheney. Samuti on teada, et vabariiklaste eelvalimiste ajal avaldas Tillerson toetust kõigepealt Florida endisele kubernerile Jeb Bushile. Samuti on Tillersoni kaitsjad rõhutanud seda, et Tillersoni kunagised Venemaaga seotud sõbralikud suhted ja avaldused olid tingitud tema toonasest ametikohast.

