Türgi asus hindama Incirliki õhuväebaasi staatust, ajalehtedes süüdistatakse NATO liitlasi terrorismi levikus

Incirliki õhuväebaas Türgis. (Foto: Reuters/Scanpix)

Türgi asepeaminister Veysi Kaynak ütles neljapäeval, et valitsuses on võetud käsile arutelu selle üle, kas riigi lõunaosas asuva Incirliki õhuväebaasi peaksid ikkagi kasutama USA juhitud koalitsiooni sõjalennukid. teates võib näha Ankara pahameelt, et koalitsiooni lennukid pole piisavalt toetanud Türgi sõjalist operatsiooni Süürias ning kaudselt võib seda tõlgendada ka kui surveavaldust USA-le, et viimane annaks kiirendatud korras välja riigipöördekatses süüdistatud islamivaimuliku Fethullah Güleni.

Asepeaminister Kaynak kinnitas telekanalile A Haber, et Incirliki baasi kasutada andmine NATO ja USA juhitud koalitsiooni sõjalennukitele on võetud valitsuse päevakorda, vahendasid Reuters ja Yle.

Türgi alustas sõjalist operatsiooni Eufrati Kilp Süüria põhjaosas lõppenud aasta augustis. Operatsiooni eesmärkideks oli nii äärmusrühmituse ISIS eemale tõrjumine Türgi piiri lähistelt kui ka Süüria kurdide omakaitseväe territooriumi laiendamise ennetamine. Ankara on juba pikemat aega heitnud USA juhitud koalitsioonile ette seda, et Washington toetab Süüria kurde, keda Ankara peab Kurdistani Töölispartei (PKK) Süüria haruks, ning et koalitsiooni õhujõud ei toeta piisavalt Türgi pealetungi ISIS-e käes olevale Al-Babi linnale.

Pentagoni pressiesindaja ütles kolmapäeval, et USA ja Türgi arutavad, kuidas pealetungi Al-Babile paremini toetada.

Erdogani pressiesindaja: Trumpi administratsioon on valmis Türgile tundlikke teemasid paremini arvesse võtma

President Recep Tayyip Erdogani pressiesindaja lisas neljapäeval, et Ankara on andnud Washingtonile teada, et toetus võitluses ISIS-e vastu pole viimase pooleteise kuu jooksul olnud piisav ning et edaspidi eeldatakse Al-Babi vallutamiseks tugevamat toetust.

Kõneisik Ibrahim Kalin märkis telekanalile Kanal 24 antud intervjuus, et tema hinnangul on tulevase presidendi Donald Trumpi administratsioon valmis Türgi jaoks "tundlikke teemasid" paremini arvesse võtma.

Presidendi pressiesindaja lisas, et Incirliki õhuväebaasi staatusele hinnangu andmisega pole hetkel veel kiire.

Türgi lehtedes süüdistatakse terrorismis NATO liitlasi

Samal ajal kirjutavad mitmed valitsusparteid toetavad Türgi ajalehed, et Euroopa Liit, USA ja viimase Luure keskagentuur (CIA) on alustanud Türgi vastu "sõda".

Väidete toetuseks tuuakse esile näiteks asepeaminister Numan Kurtulmusi intervjuud ajalehele Hurriyet, mille raames ta avaldas arvamust, et Türgit tabanud terrorismipuhanguga on seotud ka välismaised luureagentuurid. Näiteks Istanbuli ööklubi rünnanud terrorist polevat tema hinnangul saanud tegutseda ilma välismaise abita.

Kurtulmus siiski ühtegi riiki nimeliselt ei süüdistanud, kuid mõned väljaanded on süüdistava sõrme suunanud USA ja Euroopa poole.

Peamiseks argumendiks on ka selles diskussioonis see, et ISIS-e vastases võitluses toetavad lääneriigid Süüria kurdide omakaitseväge YPG, keda Türgi peab keelatud PKK Süüria haruks.

Kaynak: Istanbuli ööklubi ründas uiguuri rahvusest isik

A Haberile antud intervjuus puudutas asepeaminister Veysi Kaynak otseselt ka 39 inimelu nõudnud Istanbuli terrorirünnakut.

Tema sõnul ründas aastavahetuse ajal öököubi uiguuri rahvusest terrorist ning Türgi võimudel on õnnestunud praeguseks teha kindlaks tema võimalik asukoht ja sidemed.

Kaynaki sõnul ei saa välistada, et ründajal on vahepeal õnnestunud välismaale põgeneda, kuid tõenäolisemaks peab ta seda, et riigisisest jälitustööd saadab peagi edu.

Asepeaministri hinnangul tegutses ööklubis tulistanud terrorist üksi, kuid on võimalik, et ta sai rünnaku sooritamiseks abi ka teistelt isikutelt.