Blair kutsus looma ühist rinnet Brexiti vastu

Suurbritannia ekspeaminister Tony Blair kutsus inimesi üles looma ühist rinnet, et takistada riigi lahkumist Euroopa Liidust.

Blairi hinnangul ei saa Brexitiga minna iga hinna eest edasi nagu soovib teha peaminister Theresa May, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Briti endise valitsusjuhi arvates peaksid Brexiti vastased pidevalt nõudma vastuseid, mida Euroopa Liidust lahkumine tegelikult kaasa toob ja maksma läheb.

Suurbritannia praegune välisminister Boris Johnson kutsus aga inimesi telekat kinni keerama, kui seal peaks rääkima Tony Blair.

"Ma kohtun igal pool inimestega, kes imetlevad Briti demokraatiat ja britte, et nad seisavad oma demokraatliku riigi eest. Igal pool kohtun inimestega, kes arvavad, et Brexit on suurepärane edu, nii nagu peaminister May on öelnud, ning on lausa järjekorras, et aidata meil seda suurepäraseks edulooks teha. Kuulsime neid argumente eelmisel aastal. Mitte midagi ei ole muutunud. See on valijaskonna intelligentsuse solvamine, kui öelda, et nad tegid valesti," kommenteeris Johnson.