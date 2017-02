Kampaaniajuht: Corbyn võib Tööpartei juhi kohalt lahkuda juba enne valimisi

Briti leiboristide juht Jeremy Corbyn. (Foto: Stefan Wermuth/Reuters/Scanpix)

Kuigi parlamendivalimisteni tundub aega olevat veel küll, on varem oodata vahevalimisi kahes tähtsas Põhja-Inglismaa piirkonnas. See muudab leiboristid närviliseks, sest nad kardavad, et praegune juht peletab eemale valijad, kes muidu Tööpartei poolt hääletaksid, vahendasid ERRi raadiouudised.

Stoke-on-Trentis peetakse vahevalimisi juba 23. veebruaril ning seal on Tööparteil väga raske, sest rinda tuleb pista Iseseisvuspartei esimehe Paul Nuttalli endaga. Nutall loodab saada teiseks Stoke-on-Trentist valitud Iseiseisvuspartei parlamendisaadikuks.

Tööpartei kampaaniameistrid on soovitanud Corbyni sealseist valimistest eemal hoida ning isegi tema nime pigem mitte mainida. Partei aseesimees Tom Watson ütles ajalehele Independent, et kuigi Stoke-on-Trenti saadikukohtade allesjäämine on Tööparteile oluline, ei hakata seepärast välja vahetama selge mandaadiga esimeest.

Ka Ian Lavery ütles intervjuus BBC-le, et praegu esimehe vahetus kõne all ei ole. Sellele ütlusele aga järgnes kohe repliik paremaist võimalikest parteijuhtidest, kes ootavad, et Corbyn märkaks tagasi astuda. Tom Watson on varem öelnud, et Jeremy Corbyn peab tõsiselt pingutama, et partei madalat reitingut kergitada.

Tööpartei tellitud arvamusuuringute kohaselt on Corbyn väga selgelt kõige ebapopulaarsem kõigi praeguste parteijuhtide hulgas. Kui partei aga vahevalimistel hääli kaotab, mõjutab see paratamatult halvemuse poole ka parlamendivalimiste tulemust. Tom Watsoni sõnul valis Tööpartei Corbyni juhiks vaid selle parlamendikoosseisus ajaks, andes sellega selgelt mõista, et tema arust tuleks parteisisene valimisvõitlus uue esimehe pärast maha pidada enne, kui tööparteilased järgmiste parlamendivalimiste lahingusse lähevad.

Tööpartei vasaktiiva aktivistide hulgas on Corbyn aga endiselt au sees, ometigi eeldavad ka paljud vasaktiiva tööparteilased parteijuhi tagasiastumist kas järgmisel või ülejärgmisel aastal. Nimelt usuvad aktivistid, et Corbyn saab suurepäraselt aru, et tema isiku tõttu võib Tööpartei valimised kaotada. Samas saab ta vasakaktivistide hinnangul aru ka oma võimalustest partei hoopis uuele kursile viia ning sellepärast ei lahku ta ilmselt enne, kui on leidnud endale ligilähedaselt samade vaadetega, kuid rahva hulgas mainekama järeltulija.

Parlamendivalimised peaksid Ühendkuningriigis toimuma kolme aasta pärast.