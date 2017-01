Castro: Kuuba soovib Trumpi valitsusega lugupidavat dialoogi

Kuuba president Raul Castro. (Foto: Reuters/Scanpix)

Kuuba soovib pidada "lugupidavat dialoogi" Donald Trumpiga, ütles president Raul Castro kolmapäeval pärast hoiatusi, et Ühendriikide liider võib kahe riigi lähenemise peatada.

"Ma soovin väljendada Kuuba soovi jätkata Ühendriikidega kahepoolsete küsimuste arutelu võrdsuse, vastastikkuse ning meie riigi suveräänsuse ja iseseisvuse tunnustamise alusel," sõnas Castro.

Ta lisas, et soovib edendada lugupidavat dialoogi ja koostööd ühist huvi pakkuvates küsimustes president Donald Trumpi uue valitsusega.

85-aastane Castro tegi selle avalduse pöördumises 33-liikmelise Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikide kogukonna (CELAC) tippkohtumisel osalejate poole Dominikaani Vabariigis.

Trump on öelnud, et võib teha lõpu diplomaatilisele sulale, kui Kuuba ei tee rohkem järeleandmisi inimõigusküsimustes -- teema, mille osas on Havanna keeldunud epistlit kuulamast.

Diplomaatiliste suhete taastamine Trumpi eelkäija ja Castro vahel kujutas enast ajaloolist läbimurret külma sõja aegadest kestnud tülis.

Sestsaadik, kui Raul Castro võttis oma vennalt Fidelilt 2006. aastal võimu üle, on Kuuba järk-järgult avanud oma majandust ja välissuhteid.

Obama ja Castro leevendasid ka mõningaid majandus- ja kaubanduspiiranguid, kuigi Washingtoni peamine majandusembargo Kuuba suhtes kestab.

Fidel Castro suri mullu 25. novembril.