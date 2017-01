Kim Jong-un: Põhja-Korea on mandritevahelise raketi arendamise lõpusirgel

Põhja-Korea juht Kim Jong-un sõjaväeõppusi jälgimas. (Foto: KCNA/AFP/Scanpix)

Põhja-Korea on mandritevahelise ballistilise raketi arendamisel jõudnud lõpusirgele, lausus pühapäeval riigi liider Kim Jong-un, väites, et Pyongyang tugevdas 2016. aastal oma tuumaheidutust märgatavalt.

"Me oleme ettevalmistustes mandritevahelise ballistilise raketi katsetamiseks jõudnud viimastesse etappidesse," ütles Kim 30-minutilises uusaastapöördumises, meenutades ühtlasi mitmeid möödunud aastal läbi viidud tuuma- ja raketikatsetusi.

Pyongyang on tuumajõuna "kõrgustesse tõusnud", märkis ta ning lisas, et riik on nüüd selline "Ida sõjaline jõud, mida julge puutuda ka tugevaimad vaenlased".

Põhja-Korea, mille eesmärgiks on välja arendada relvad, mis on suutelised tabama tuumalõhkepeaga USA emamaad, korraldas mullu kaks tuumakatsetust ja mitmeid raketiteste.

"Me oleme näinud suurepäraseid saavutusi meie sõjalise jõu kindlustamisel, sealhulgas tõsiasja, et ettevalmistused mandritevahelise raketi katsetuseks on jõudnud viimastesse etappidesse," lisas Kim.

Analüütikud on eri meelt selles osas, kui lähedal on Pyongyang oma tuumaambitsioonide täielikule realiseerimisele, eriti arvestades, et seni ei ole kordagi edukalt katsetatud mandritevahelist ballistilist raketti.

Kuid kõik nõustuvad, et ses suunas on tehtud hoogsaid samme sestsaadik, kui Kim võttis juhiohjad üle oma 2011. aastal surnud isalt Kim Jong-ililt.