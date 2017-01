Trumpi nõunik nimetas USA meediat opositsiooniparteiks

Steve Bannon (Foto: AFP/Scanpix)

Bannon rääkis New York Timesile antud telefoniintervjuus, et meediaorganisatsioonidele mõjus alandavalt nende suutmatus Trumpi võitu ette näha ning nad ei saa seda alandust endalt kunagi maha pesta - see jääb nendega igaveseks, vahendas BBC.

"Meedia peaks tundma piinlikkust ja alandatust ning hoidma oma suu kinni ja mõnd aega lihtsalt kuulama," sõnas ta.

Veidi hiljem lisas strateegianõunik, et USAs ongi opositsiooniparteiks sealne meedia, mitte demokraatlik partei.

"Tahan, et te seda tsiteeriksite. Siin on meedia opositsioonipartei. Nad ei mõista seda riiki. Nad ei saa siiani aru, miks on Donald Trump Ühendriikide president," lausus ta.

Intervjuu vältel kasutas Bannon peamiselt väljendit "peavoolumeedia" või "eliitmeedia", kuid konkreetselt tõi ta välja New York Timesi ja Washington Posti. Ta väitis, et meedial puudub igasugune ausus, intelligents ja töökus.

Bannoni kommentaarid pälvisid ajakirjanikelt teravaid reaktsioone. "Mis riigis me elame," kirjutas näiteks CNNi korrespondent Christiane Amanpour Twitteris.

Bannon on varemgi ajakirjandust hurjutanud, et Trumpi võitu ei osatud hoolimata kogemusest Brexitiga prognoosida. Ühtlasi on nõunik lubanud, et ei kavatse saada sagedaseks külaliseks tele-eetris, sest ei näe põhjust püüda veenda ainult omavahel suhtlevat meediaeliiti.

Enne Trumpi kampaanianõunikuks ja seejärel peamiseks poliitnõunikuks saamist juhtis Bannon parempoolset portaali Breitbart.