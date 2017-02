USA tööministriks kavandatud Andrew Puzder loobus kandideerimisest

Andrew Puzder ja Donald Trump 2016. aasta novembris. (Foto: AFP/Scanpix)

Puzder on kiirtoiduketi CKE Restaurantsi omanik ja tegevjuht ning osales Trumpi valimiskampaanias nõunikuna, vahendasid BNS ja New York Times.

Puzderi kandidatuuri on varjutanud mõningad kahtlused tema äriminevikuga seoses ja mees on muu hulgas tunnistanud, et on jätnud mõned maksud maksmata. Lisaks tuli välja, et Puzder on palganud ebaseaduslikult sisserändajataustaga majahoidja.

Samuti on Puzderit saatnud süüdistused perevägivallas ning tema endine abikaasa, kellest ta lahutas 1987. aastal, esitas neid süüdistusi muuhulgas telesaates “The Oprah Winfrey Show”.

Puzderi vastu olid ägedalt demokraadid ja ka neli vabariiklasest senaatorit. Puzder oleks pidanud senati ees aru andma neljapäeval.

Puzder kirjutas loobumisavalduses, et kuigi ta valitsusega ei liitu, siis jätkab ta Trumpi ja tema meeskonna igakülgset toetamist.

Tööministrit peetakse Trumpi tulevaseks üheks tähtsamaks kaastöötajaks, sest töökohtade loomine Ühendriikides oli valimiskampaanias üks keskseid lubadusi.

Olukorras, kus kongress on vabariiklaste kontrolli all, peetakse presidendi poolt välja pakutud ministrikandidaadi läbikukutamist Demokraatliku Partei jaoks oluliseks töövõiduks, nentis New York Times.