Putin nõudis Vene tuumavõimekuse tugevdamist, Šoigu võrdles NATO-t Natsi-Saksamaaga

Lisaks nõudis Putin, et Venemaa relvajõudusid tuleb arendada tasakaalu silmas pidades ehk panustada tuleb kõikidesse väeliikidesse ja võimekustesse, sealhulgas täppisrelvastusse, sidevahenditesse ja kübersõja süsteemidesse, vahendasid TASS, Lenta, Interfax ja Yle.

President nentis, et Moskva peab tähelepanelikult jälgima muutusi jõudude tasakaalus ning julgeolekupoliitilisi arenguid maailma erinevates piirkondades, eriti aga Venemaa piiride lähedal. Putin rõhutas, et Venemaa peab olema võimeline rakendama kiirelt oma plaane riiki ähvardavate ohtude tõrjumiseks.

Muuhulgas märkis Putin, et Süüria operatsiooni käigus on Venemaa relvajõud tõestanud oma tegutsemisvõimet.

Putin avaldas arvamust, et Venemaa on tänapäeval tugevam kui ükski potentsiaalne agressor. Samas rõhutas ta, et sellest hoolimata ei tohi endale lubada hetkekski peatumist relvajõudude moderniseerimisel ja ettevalmistamisel.

Šoigu võrdles NATO õppusi Natsi-Saksamaa tegevusega

Kaitseminister Sergei Šoigu omakorda selgitas, et Venemaa on Süürias katsetanud 162 erinevat moodsat relvasüsteemi ning need on osutunud efektiivseteks.

Šoigu lisas, et Süürias on õhurünnakute abil tapetud umbes 35 000 vastase võitlejat, õhulööke on antud umbes 71 000.

Šoigu kritiseeris ka NATO tegevust ja märkis, et alliansi poolt korraldatavatel õppustel on "Vene-vastane suunitlus", mis omakorda võimaldab tõmmata paralleele Natsi-Saksamaa tegevusega.

"NATO on kahekordistanud oma sõjaliste õppuste intensiivsust, suurem osa neist on Vene-vastase suunitlusega," selgitas minister.

Šoigu arvates näitab õppuste Vene-vastast suunitlust näiteks see, et äsja Briti relvajõudude õppusel Salisbury Plaini polügoonil kasutas tinglik vastane Vene sõjatehnikat ja vormiriietust.

"Viimati kasutati sellist meetodit vägede väljaõppeks fašistliku Saksamaa poolt Suure Isamaasõja päevil," väitis Šoigu.