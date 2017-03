Johnson kutsus Moskvat "rahvusvahelist usaldust tagasi võitma"

Suurbritannia välisminister Boris Johnson. (Foto: Reuters/Scanpix)

"Venemaa tegeleb igasuguste halbade asjadega, see peab olema selge," ütles Johnson, viidates Vene küberrünnakutele ning sekkumisele Balkanil ja Ukrainas.

"Nad peavad muutuma. Nad peavad näitama, et neid on võimalik jälle usaldada," lisas Briti välisminister Brüsselis enne EL välisministrite nõukogu istungit.

Johnson rõhutas, et uut külma sõda ei soovi keegi ning seetõttu on oluline Venemaaga suhelda, üritada nende poliitikat kujundada ja nad "paremale teele aidata".

"Me ei pea Venemaaga külma sõda. Ei Suurbritannia ega meie sõbrad EL-is ja Washingtonis - keegi ei taha uut külma sõda ... Seepärast on eluliselt tähtis, et me püüaksime leida ühist keelt Venemaaga," lisas ta.

Johnsoni ja Lavrovi kohtumise täpne aeg ei ole veel kindlaks määratud.