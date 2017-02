Soomes on hüppeliselt kasvanud pangakaardivargused ja -pettused

Kunagise Kõue muinasasula piiridest suvel avastatud aardeleid on peaaegu täielikult välja puhastatud ja annab arheoloogidele ja ajaloolastele palju mõtteainet. Esmalt kinnitab see hilisviikingiaegset kaubateed Novgorodist Skandinaaviasse ja teiseks seda, et maarahva naised suutsid kodustes tingimustes valmistada ilusaid käsitööehteid.