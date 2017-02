ÜRO uus juht kutsus USA-d üles sissesõidukeeldu tühistama

Sissesõidukeelu vastu protestivad inimesed Minneapolises. (Foto: Adam Bettcher/Reuters/Scanpix)

"See ei ole parim viis USA või mõne teise riigi kaitsmiseks tõsiste hirmude eest, mis on tekkinud seoses võimaliku terroristide riiki imbumisega," vahendas Reuters Guterresi sõnu ajakirjanikele.

"Ma ei usu, et see on tõhus viis. Ma arvan, et need meetmed tuleks kõrvaldada pigem varem kui hiljem," lisas ta.

Guterres ütles, et inimestele piiride sulgemine religiooni, rahvuse või kodakondsuse alusel on "pime meede, mis võib anda propagandavõidu äärmuslastele".

Trump allkirjastas reedel määruse, millega peatati 120 päevaks USA põgenike ümberpaigutamisprogramm ja kehtestati 90 päevaks seitsme moslemiriigi - Iraagi, Iraani, Liibüa, Somaalia, Sudaani, Süüria ja Jeemeni - elanikele ajutine reisikeeld Ühendriikidesse.

Mitu föderaalkohtunikku on sestpeale andnud korralduse ajutiselt peatada määruse rakendamine.

Pühapäeval mõistsid 16 osariigi peaprokurörid Trumpi määruse hukka, sest nende hinnangul on see põhiseadusega vastuolus.

Esmaspäeval vallandas Trump Barack Obama administratsiooni poolt ametisse määratud justiitsministri kohusetäitja Sally Yatesi. Ta vallandati tunde pärast seda, kui andis justiitsministeeriumi juristidele korralduse määrust mitte kaitsta, öeldes, et ta pole veendunud, et määrus on seaduspärane ning kooskõlas ministeeriumi kohustusega "seista selle eest, mis on õige".