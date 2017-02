Soome kaitseväe juhataja: topeltkodakondsuse teema on julgeoleku seisukohalt oluline

Soome kaitseväe juhataja, kindral Jarmo Lindberg. (Foto: Yle)

Soome kaitseväe juhataja Jarmo Lindberg ütles viimasel ajal esile kerkinud topeltkodakondsuse teemat kommenteerides, et riikliku julgeoleku seisukohalt on sellel küsimusel märkimisväärne tähendus, sest topeltkodakondsusega inimeste puhul on oht, et neid püütakse mõjutada.

Kindral Lindberg rääkis Yle hommikutelevisioonis, et kõrgete kaitseametnike ja piiratud kasutusega andmetele oligipääsu omavate inimeste puhul on topeltkodakondsuse küsimus oluline. Samas ei öelnud ta siiski otseselt välja, kiuivõrd suureks ohuks ta topeltkodakondsust peab.

"Kui keegi ütleb, et sellel pole üldse tähtsust, siis on see loomulikult üsna huvitav kommentaar. Riigikaitse ja julgeoleku seisukohalt on nendel asjadel üsna suur tähtsus," nentis ta.

Lindberg on enda sõnul mures, et kõrgema astme taustauuringu läbinud topeltkodakondseid võidakse hakata mõjutama ja lõppkokkuvõttes on küsimus salajastele andmetele ligi pääsevate inimeste lojaalsuses.

"Keegi väljastpoolt võib arvata, et siin on nüüd isik, keda tasub hakata mõjutama," märkis kaitseväe juhataja.

Lindberg kommenteeris saates ka neljapäeval valitsuse poolt esitatud kaitsepoliitika aruannet, kus oli muuhulgas kirjas plaan anda järgmisest aastast alates kaitseväe valmisoleku tõstmiseks igal aastal juurde 55 miljonit eurot.

Kaitseväe juhi sõnul kulub lisaraha varustuse hankimiseks ja tehnika korrashoiuks, mille arvel on viimastel aastatel tulnud kokku hoida.

"Kui sõjaline tegevus Soome lähispiirkonnas on viimastel aastatel kasvanud, siis me oleme oma valmisoleku säilitanud ja viinud tegevuse tagasi sellele tasemele, mille pealt omal ajal kärpima hakati. Seetõttu oleme me pidanud liigutama raha varustuse pealt tegevuse ja valmisoleku peale. Selle sammuga nüüd seda olukorda parandatakse," selgitas ta.

Teema sai alguse Yle artiklist Soome kaitseväe kohta

Yle kirjutas jaanuari lõpus, et Soome kaitsevägi ei ole juba "mõnda aega" võtnud tööle Soome-Vene topeltkodakondsusega inimesi või on muutnud nende tööülesandeid. Yle andmeil hakati piirama ka Soome-Vene topeltkodakondsusega ajateenijate ülesandeid. Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutas aga hiljem, et sarnast poliitikat on rakendatud ka välisministeeriumi personalipoliitikas.

Soome kaitsepolitsei (Supo) kommenteeris skandaale aga meeldetuletusega, et nemad oli topeltkodakondsuse seadustamisele vastu juba siis, kui 2003. aastal jõustunud seadus alles eelnõuna arutusel oli.