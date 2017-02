Malaisia kutsus Põhja-Koreast ära oma suursaadiku

Kim Jong-nam (Foto: AFP/Scanpix)

Kim Jong-nam suri Kuala Lumpuri lennujaamas salapärastel asjaoludel. Politsei usub, et mees mürgitati, vahendas BBC.

Malaisia kutsus oma saadiku Pyongyangist tagasi ning on välja kutsunud ka Põhja-Korea suursaadiku, et saada toimuvaga seoses selgitusi.

Põhja-Korea suursaadik Kuala Lumpuris Kang Chol ütles ajakirjanikele, et ta ei usalda Malaisia uurimist.

"Juhtunust on möödunud seitse päeva, kuid siiani pole surma põhjuste kohta selgeid tõendeid ning praegu me ei saa usaldada Malaisia politsei uurimist, kuigi me pole selle tulemusi veel saanudki," kommenteeris ta.

"See suurendab ainult kahtlusi, et kellegi teise käsi on uurimises mängus," lisas ta. Tema hinnangul on juhtunu politiseeritud.

Malaisia peaminister aga kaitses riigi politseid. Ta loodab enda sõnul, et Põhja-Korea mõistab, et uurimine käib Malaisia õigusriigi põhimõtteid järgides.

Vaatamata levinud spekulatsioonidele, et tapmise taga on Põhja-Korea, ei ole selle kohta tõendeid ning Pyongyang ei ole selle kohta ametlikku avaldust teinud.

Lõuna-Korea on süüdistanud Põhja-Koread juhtunu organiseerimises, väites, et tegemist on tõendiga, "Põhja-Korea terrorism on muutumas julgemaks".

Malaisia on üks väheseid riike, kellel on diplomaatilised sidemed Põhja-Koreaga, kuid Kim Jong-nami tapmine on suhteid halvendanud.

Malaisia on lükanud tagasi Põhja-Korea nõudmise anda Kimi surnukeha ilma lahkamiseta neile.

Reedel ütles Kang, et Malaisia teeb koostööd "vaenulike jõududega". See tõi Malaisia välisministeeriumilt terava vastuse. Ministeerium ütles, et tema süüdistused on alusetud, lisades, et nende vastutus on viia uurimist läbi, kuna Kim suri Malaisia pinnal.

Malaisia võimud ootavad nüüd lahkamise tulemusi, mis võivad tervishoiuministeeriumi kinnitusel selguda kõige varem kolmapäeval.

Kang Chol ütles, et Pyongyang lükkab tulemused tagasi, kuna lahkamine on tehtud ilma Põhja-Korea esindajate juuresolekuta.

Malaisia on nõudnud ka DNA testi tegemist. Politsei püüabki saada Kim Jong-nami pereliikmetelt proove. Arvatavalt elavad Kimi pereliikmed Pekingis ja Macaus.

Malaisia politsei kinnitas, et kui lähisugulased surnukeha ei soovi ja politsei on läbi käinud kõik võimalused DNA-proovide saamiseks, annavad nad surnukeha üle Põhja-Korea saatkonnale.

Otsitakse nelja kahtlusalust

Kimi ründasid möödunud esmaspäeval Kuala Lumpuri lennujaama väljuvate lendude alal arvatavalt kaks naist, kes kasutasid selleks mingisugust kemikaali.

Jaapani televisioonis on näidatud turvakaamera videot, milles on väidetavalt näha Kim Jong-nami rünnakut. Fuji TV-s näidatud videos on näha, kuidas üks naine läheneb Kim Jong-namiga sarnanevale mehele. Teine naine läheneb samal ajal selja tagant ning tõmbab kiiresti riidetükiga üle mehe näo. Naisel on seljas valge T-särk, millel kiri "LOL".

Seejärel on näha, kuidas mees palub abi lennujaama töötajatelt, näidates enda näo poole. Töötajad saadavad ta siis ühte ruumi.

Arreteeritud on kaks naist - indoneeslanna ja vietnamlanna. Indoneeslanna Siti Aisyah on väidetavalt öelnud Malaisia politseile, et talle maksti raha, et ta osaleks tünga läbiviimises.

Politsei on vahistanud ka Põhja-Koreast pärit Ri Jong-choli ning otsib taga veel nelja meest, kes võivad olla juba riigist lahkunud. Tagaotsitavad on Ri Ju Hyon, Hong Song Hac, O Jong Gil ja Ri Jae Nam.

Kim Jong-nam on endise Põhja-Korea liidri Kim Jong-ili esimene poeg. Ta oli aga oma perest suuresti võõrdunud alates sellest, kui riigi juhtimine anti üle tema noorimale poolvennale Kim Jong-unile.

Kim Jong-nam elas 2000. aastate algusest alates suurema osa ajast Macaus, Hiinas ja Singapuris.

Ta oli minevikus kritiseerinud oma perekonna dünastiat Põhja-Koreas. Ühes 2012. aastal ilmunud raamatus on kirjutatud, et Kimi arvates puuduvad ta nooremal poolvennal juhiomadused. Samas on ta öelnud, et ei ole ise liidrirolli saamisest huvitatud.