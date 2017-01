Trump Põhja-Korea lubadusest tuumarelv välja töötada: seda ei juhtu

Donald Trump (Foto: AFP/Scanpix)

"Põhja-Korea teatas just, et on lõpule jõudmas USAni küündiva tuumarelva väljatöötamisega. Seda ei juhtu!" kirjutas Trump Twitteris.

Samuti hurjutas Trump Hiinat. "Hiina on täielikult ühepoolse kaubandusega viinud USAst välja tohutus koguses raha ja rikkust, kuid Põhja-Korea asjus appi ei tule. Tore!" ironiseeris tulevane president.

Põhja-Korea liider Kim Jong-un ütles pühapäeval uusaastakõnet pidades, et riik on mandritevahelise ballistilise raketi arendamisel jõudnud lõpusirgele. Ühtlasi meenutas Kim mitmeid möödunud aastal läbi viidud tuuma- ja raketikatsetusi. Ta rääkis, et Pyongyang on tuumajõuna kõrgustesse tõusnud, ning lisas, et Põhja-Korea on nüüd selline Ida sõjaline jõud, mida ei julge puutuda ka tugevaimad vaenlased.

Esimese tuumarelvakatsetuse tegi Põhja-Korea aastal 2006. Eelmisel aastal korraldas riik kaks tuumakatsetust ja mitmeid raketikatsetusi.





