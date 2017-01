Allikad: USA välisministriks pürgiv Tillerson kasutas senaatoritega kohtudes Venemaa kohta otsekoheseid sõnu

Rex Tillerson (vasakul) kohtumas demokraadist senaatori Chris Coonsiga. (Foto: AFP/Scanpix)

Varem on prognoositud, et Tillersonil võib oma Venemaaga seotud tausta tõttu tekkida probleeme Senatilt heakskiidu saamisel. Demokraatlik Partei on lubanud Tillersoni vastu võidelda ning lisaks demokraatidele on vaja vaid mõned vabariiklastest senaatorid, et Tillersoni kandidatuur läbi kukutada. Hetkel on Senatis vabariiklasi 52 ja demokraate 48.

Seni on Tillersoni suhtes skeptilisust üles näidanud näiteks sellised vabariiklased nagu John McCain, Lindsey Graham ja Marco Rubio. Viimane kusjuures kuulub veel ka senati välisasjade komiteesse, mis peab Tillersoni kandidatuuri heaks kiitma enne, kui see üldse Senati ette saadetakse.

Kui Tillerson maha hääletatakse, oleks tegu Trumpi esimese tõsise sisulise tagasilöögiga, sest valitsuskabineti kandidaati pole Senatis maha hääletatud alates 1989. aastast.

Samas on kõik vabariiklasest skeptikud rõhutanud, et nad pole praegusel hetkel ilmtingimata Tillersoni vastu, vaid nad lihtsalt ei tunne teda nii hästi ning soovivad tema käest kuulda, mida ta USA välispoliitikast, sealhulgas suhetest Venemaaga, päriselt arvab. Igal juhul on nad lubanud, et Tillersonile saab Senatis osaks igati õiglane kuulamine.

Mitmete vabariiklastest senaatorite skepsis Tillersoni suhtes on juba praeguseks leevendanud asjaolu, et ExxonMobili eksjuhti soovitasid Trumpile endine USA kaitseminister ja CIA eksjuht Robert Gates ja eksvälisminister Condoleezza Rice, keda kumbagi pole seni olnud alust mingisuguses Kremli-meelsuses süüdistada. Lisaks on Tillersoni kohta häid sõnu öelnud ekspresident George W. Bush ja tema kunagine asepresident Dick Cheney. Samuti on teada, et vabariiklaste eelvalimiste ajal avaldas Tillerson toetust kõigepealt Florida endisele kubernerile Jeb Bushile. Samuti on Tillersoni kaitsjad rõhutanud seda, et Tillersoni kunagised venemaaga seotud sõbralikud suhted ja avaldused olid tingitud tema toonasest ametikohast.

Käesoleval nädalal on Tillerson kohtunud eraviisiliselt mitmete senaatoritega - nii vabariiklaste kui ka demokraatidega - ning mitmed kohtumised seisavad veel ees.

Washington Postiga rääkinud senaatorid tunnistasid, et Tillerson oli neile esitanud selgevaatelise ja jõulise sõnumi selle kohta, millisena ta näeb president Vladimir Putini juhitud Venemaad. Samas ühtegi spetsiifilist lubadust mõne tulevase poliitilise sammu kohta ta ka ei andnud.

"Vaadake, ma saan aru, et Putin ja Venemaa kujutavad endast tülinorijat, kes saavad aru ainult jõust ning sa pead neile lähenema jõupositsioonilt või sul saab olema väga palju probleeme," meenutas üks ametnik, kes kohtumise eraviisilist olemust rõhutades soovis jääda anonüümseks. "Kui talle aga sanktsioonide teemal küsimustega survet avaldati, siis ei sidunud ta end ühegi konkreetse suunaga."

Üks Tillersoniga kohtunud senaator meenutas, et Tillersoni tegi selgeks, et ta saab aru, millist üldist ohtu Venemaa kujutab USA-le ja liitlastele. Samas ei soovinud ta lõpuni välja minna vastustega, mis puudutasid Donald Trumpi ja luureagentuuride vastasseisu, mis käsitleb Venemaa osalust USA valimiste ajal toimunud küberrünnakutes. "Ma küsisin talt, kas ta näeb, et Venemaa on seotud meie valimistega? Mida ta on valmis sellega seoses tegema? See on minu test temale. Esimene asi, mida ta põhimõtteliselt vastas oli see, et "las ma konsulteerin veel Trumpi meeskonnaga"."

Kindel on see, et Tillersonile esitatakse Venemaa teemal Senatis väga palju küsimusi ning temalt nõutakse ka konkreetseid lubadusi edasise poliitika asjus.

"Ma tahan teada, kas tal on selge arusaam Putini Venemaast, viimase agressioonist USA vastu meie valimiste häkkimise näol, nende agressioonist Krimmis ja Ida-Ukrainas, nende rollist Aleppo veresaunades. Kui temast saab välisminister, pean ma temalt kuulma selgeid vastuseid," sõnas demokraadist senaator Christopher A. Coons.

"Ma soovin teada, kuidas järgmine administratsioon meie liitlassuhteid tugevdab," lisas omakorda vabariiklasest senaator Cory Gardner.

Mitmed senaatorid ja nõunikud märkisid, et kohtumistel oli Tillerson tagasihoidlik ja tunnistas, et tal on vaja uues ametis palju õppida, sest valitsuses ega riigiametis pole ta varem töötanud. Ka kõige skeptilisemad vabariiklastest senaatorid on tunnistanud, et nad ei pea Tillersoni peamiseks probleemiks, mis puudutab Trumpi tulevase administratsiooni Vene-poliitikat.

Kõige olulisem küsimus on paljude analüütikute puhul pigem see, mis saab siis, kui Trump ja Tillerson lõpuks tööle asuvad. Kongress ei loobu oma soovist uurida ja karistada Venemaad valimiste ajal sooritatud tegude eest. Kui Tillersoni eraviisiliselt öeldud seisukohad püsima jäävad, siis peaks ta Kongressi lagatusi pigem toetama ja see võib ta viia vastuollu president Trumpiga.