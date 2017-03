FBI juht andis kongressile ülevaate Trumpi pealtkuulamisväitest

FBI direktor James Comey. (Foto: Joshua Roberts/Reuters/Scanpix)

Comey andis ülevaate vabariiklaste ja demokraatide tippliikmetele ning luurekomitee esindajatele ehk kaheksast liikmest koosnevale kogule, keda regulaarselt teavitatakse riigi kõige tundlikumatest luureteemadest, sealhulgas USA kodanikke puudutavast vastuluuretegevusest, vahendas Politico.

Nii senati vabariiklaste juht Mitch McConnell kui senati vähemuse liider Chuck Schumer keeldusid kohtumiselt lahkudes kommentaare jagamast.

Esindajatekoja luurekomitee vabariiklasest esimees Devin Nunes ütles sel nädalal ajakirjanikele, et kuigi uudistes räägiti, kuidas luureagentuurid uurivad sidemeid Trumpi kampaanialiikmete ja Vene ametnike vahel, ei ole sellest kaheksat luureesindajast koosnevat komiteed teavitatud. Seetõttu on tõstatunud küsimus, kas luureagentuur on olnud komiteega vastuluureteemadel piisavalt avameelne.

Washington Post kirjutas, et Comey on palunud justiitsministeeriumilt, et see Trumpi esitatud süüdistused ametlikult ümber lükkaks. Ministeerium ei ole aga seda teinud.

Comey esitas palve pärast seda, kui Trump oli laupäeval Twitteris kirjutanud, et Obama lasi teda Trump Toweris veidi enne tema võitu pealt kuulata. Valge Maja vastas süüdistusele pühapäeval üleskutsega, et kongress presidendi süüdistusi uuriks. Obama pressiesindaja on öelnud, et endine president ei ole kunagi andnud käsku Trumpi pealt kuulata ja vastupidised väited on lihtsalt valed.

Comey pidas möödunud aasta juulis pressikonverentsi, kus teatas, et FBI ei soovita kriminaalsüüdistuse esitamist endisele välisministrile ja demokraatide presidendikandidaadile Hillary Clintonile, kes kasutas ametialaste elektronkirjade saatmiseks ja saamiseks eraserverit.

Üksteist päeva enne valimisi kirjutas aga Comey kongressile, et FBI uurib uusi e-kirju, mis päevavalgele ilmusid. Demokraatide hinnangul mõjutas Comey tegevus valimistulemust.

Pole teada, miks Comey nüüd Trumpi väidete ümber lükkamist taotles ja samuti pole selge, kellele ta avalduse esitas.

Arvatakse, et Trumpi laupäevased säutsud võisid tõukuda konservatiivse raadiosaatejuhi kommentaaridest, millest tegi ülevaate konservatiivne veebileht Breitbart.