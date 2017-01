Rootsi opositsioonilised moderaadid avasid paremäärmuslastele ukse

Moderaatide liider Anna Kinberg Batra. (Foto: Arhiiv)

Moderaatid otsustasid eelmisel nädalal immigratsioonivastastele Rootsi Demokraatidele ukse lahti teha, lüües sellega sügava lõhe nelja erakonna paremtsentristlikku opositsiooniliitu.

Seni on kõik parlamendiparteid neonatslikust liikumisest välja kasvanud Rootsi Demokraatidest eemale hoidnud, aga moderaatide liider Anna Kinberg Batra väidab, et seda erakonda ei saa enam ignoreerida.

"Mitte midagi ei ole tulnud välja püüdest teha nägu, et nii suurt parteid parlamendis lihtsalt ei ole," ütles Kinberg Batra avaõiguslikule telekanalile SVT.

Rootsi Demokraatide populaarsuse tõusule aitas kaasa asjaolu, et Rootsi võttis 2015. aastal vastu rohkem põgenikke ühe elaniku kohta kui ükski teine Euroopa riik. Hiljutised arvamusküsitlused näitasid, et neid toetab 21 protsenti rootslastest, millega nad on sotsiaaldemokraatide järel teisel kohal.

Parlamenti said Rootsi Demokraadid esimest korda 2010. aastal, kogudes 5,7 protsenti häältest. 2014. aastal läks neile juba 13 protsenti häältest.

Kinberg Batra tegi opositsiooniliidu partneritele ettepaneku esitada parlamendile ühine eelarvekava ja aktsepteerida ka paremäärmuslaste hääli. See tähendaks kaudset toetust, mis võimaldaks sotsiaaldemokraatide ja roheliste vasakpoolse vähemusvalitsuse kukutada.

Moderaatide ja paremäärmuslaste esindajad kohtuvad lähemas tulevikus, kirjutas reedel ajaleht Dagens Industri.

Ka Kinberg Batra ütles, et soovib Rootsi Demokraatidega mõnes asjas läbi rääkida, kuid ei täpsustanud.

Opositsiooniliidu tsentristid ja liberaalid on otsustavalt vastu koostööle paremäärmuslastega, väike Kristlike Demokraatide erakond on nõus nende kaudset toetusega, kuid läbirääkimistega ei soostu.

Moderaatidel on 2018. aasta valimiste järel võimule tulekuks vaja kolme erakonna toetust.

Rootsi Demokraatide liider Jimmie Akesson ütles, et nemad nõuavad toetuse eest sõnaõigust valitsuse moodustamises.