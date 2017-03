Briti rahandusminister: me ei alistu kaubanduskõnelustel võitluseta

Philip Hammond. (Foto: Jeff Overs/Reuters/Scanpix)

Tema sõnul teeb Ühendkuningriik seda mida vaja teha, kui riik lahkub EL-ist kaubanduslepet lõpule viimata.

"Kui Euroopa Liidus on keegi, kes arvab, et kui me lepet ei sõlmi ja kui me ei jätka tihedat koostööd, hiilib Suurbritannia kõrvale kui haavatud loom, siis seda ei juhtu," lausus ta BBC televisioonile.

"Briti rahval on suurepärane võitlusvaim ja me ei kavatse alla anda. Me sõlmime uusi kaubandusleppeid üle kogu maailma," ütles Hammond, kelle sõnul kavatseb valitsus teha kõik, et majandus oleks konkurentsivõimeline ja et riigil oleks suurepärane tulevik.

"Me loodame saavutada meie Euroopa Liidu partneritega kõikehõlmava vabakaubandusleppe, kuid nad peavad teadama, et Suubritannia ei kavatse lihtsalt nurka tõmbuda," märkis minister.

Suurbritannia on praegu koos Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaaliaga üks suuremaid netopanustajaid EL-i eelarvesse.