McCain ja Graham lubasid välisministriks pürgivat Tillersoni toetada

Lindsey Graham (vasakul) ja John McCain 2016. aasta detsembris Eestis. (Foto: Siim Lõvi/ERR)

McCain ja Graham on korduvalt kritiseerinud Donald Trumpi liiga pehmena näivat hoiakut Venema suhtes ning varem väljendas ta kahtlusi ka ExxonMobili endise juhi Tillersoni asjus, sest viimane käis oma eelmise töö raames väga tihedalt läbi Kremli ringkondadega, mille eest andis president Vladimir Putin talle 2013. aastal Venemaa Sõpruse ordeni, vahendas Politico.

Vabariiklastest skeptikud McCain, Graham ja Marco Rubio on samas algusest peale rõhutanud, et nad pole ilmtingimata Tillersoni vastu, vaid nad lihtsalt ei tunne teda nii hästi ning soovivad tema käest ise kuulda, mida ta USA välispoliitikast, sealhulgas suhetest Venemaaga, päriselt arvab. Igal juhul on nad lubanud, et Tillersonile saab Senatis osaks igati õiglane kuulamine ja hääletus.

Mitmete vabariiklastest senaatorite muresid Tillersoni asjus on juba praeguseks leevendanud asjaolu, et ExxonMobili eksjuhti soovitasid Trumpile endine USA kaitseminister ja CIA eksjuht Robert Gates ja eksvälisminister Condoleezza Rice, keda kumbagi pole seni olnud alust mingisuguses Kremli-meelsuses süüdistada. Lisaks on Tillersoni kohta häid sõnu öelnud ekspresident George W. Bush ja tema kunagine asepresident Dick Cheney. Samuti on teada, et vabariiklaste eelvalimiste ajal avaldas Tillerson toetust kõigepealt Florida endisele kubernerile Jeb Bushile. Samuti on Tillersoni kaitsjad rõhutanud seda, et Tillersoni kunagised Venemaaga seotud sõbralikud suhted ja avaldused olid tingitud tema toonasest ametikohast.

Senatis toimunud kuulamisel Tillerson Venemaa suhtes mingit positiivset hoiakut ei võtnud, vaid pigem tegi ta Moskva aadressil sageli vägagi teravat kriitikat, ning see leevendas paljude kahtlusi tema suhtes veelgi.

McCain selgitas, et ta on väga ettevaatlik Tillersoni poolt hääletades ning et tema järeleandmine president Trumpile tuleneb eelkõige sellest, et ta kohtus ja vestles Tillersoniga ise mitu korda eraldi.

"Ta rääkis mulle palju oma arusaamadest Venemaa kohta, palju nendest sündmustest, mis on juhtunud, ning tema ülesannetest, kui ta oli üha maailma suurema ettevõtte juht," põhjendas McCain ABC saates "This Week".

Graham kinnitas oma toetust Tillersonile ühisavalduses McCainiga ja intervjuus telekanalile CBS.

Vabariiklastest senaatorid kutsusid Trumpi taas kord üles karmistama sanktsioone Venemaa vastu seoses katsega mõjutada USA valimisi, häkkides demokraatide meiliserverisse, vahendas BNS.

Pühapäevases ühisavalduses kinnitasid McCain ja Graham, et kuigi neil on endiselt teatav mure Tillersoni varasemate tehingute pärast Vene valitsuse ja Vladimir Putiniga, usuvad nad, et ta võib tõhusalt kaitsta Ühendriikide huvisid.

Graham ütles CBS-ile, et anub, et president mõistaks, et "kui me ei aita teisi seal, siis jääme alati ohustatuks siin".

Kõige olulisemaks Tillersoni suhtes kahtlusi omanud senaatoriks on Marco Rubio, kes kuulub Senati välisasjade komiteesse, mis peab Tillersoni kandidatuuri heaks kiitma enne, kui see Senati ette saadetakse. Rubio pole oma seisukohta veel välja öelnud, kuid tunnistas, et "osale" tema muredest ja küsimustest suutis Tillerson kuulamise ajal rahuldavad vastused anda.

Kuna Tillersoni kandidatuuri saab Senati ette saata ka komitee heakskiidust mööda minnes, siis on pärast McCaini otsust küllaltki tõenäoline, et Tillerson siiski kiidetakse heaks. Demokraatidele on vaja vaid mõned vabariiklastest senaatorid, et Tillersoni kandidatuur läbi kukutada. Hetkel on Senatis vabariiklasi 52 ja demokraate 48.

Seni on Senatilt heakskiidu saanud vaid kaks Trumpi poolt pakutud ministrit - kaitseminister James Mattis ja sisejulgeolekuminister John Kelly.