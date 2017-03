Kreml: USA valitsuse viivitamine dialoogi alustamisega on frustreeriv

Dmitri Peskov ja Vladimir Putin. (Foto: TASS/Scanpix)

Valimiskampaania ajal Vene presidenti Vladimir Putinit imetlevaid märkusi teinud ning USA-Vene suhteid parandama kutsunud Trumpi riigipeaks valimine tekitas Kremlis lootusi suhete paranemisest.

Trump "ei varja seda, et on Venemaaga paljudes küsimustes eri meelt, ent ta on piisavalt pragmaatiline ütlemaks, et me peame rääkima", lausus Peskov pühapäeval telekanalis CNN eetrisse läinud usutluses.

"Me peame võrdlema oma positsioone, et leida ühisosa. Samal ajal ütleb ta, et me peame kokku saama ja dialoogi alustama," ütles Kremli pressiesindaja.

Tema sõnul on dialoogi puudumine Venemaa ja USA suguste riikide vahel õigustamatu, eriti "olemasoleva piirkondliku ja globaalsete probleemide hulga taustal".

"Me kahtlemata ootame, et meie kontaktid oleksid sagedasemad ja süvitsiminevamad, sest meie kahepoolsetes suhetes on olnud märkimisväärne paus," lausus Peskov. "Kahjuks pole meil paremat arusaama sellest, millal see dialoog saab alata."

Trump ja Putin leppisid jaanuari lõpus peetud telefonikõnes kokku arendada USA-Vene suhteid võrdsel alusel ja seada sisse tõeline koordinatsioon võitluses äärmusrühmituse ISIS vastu Süürias, teatas Kreml vestluse järel.

Trumpi kampaaniaaegsed väljaütlemised Venemaa kohta andsid alust spekulatsioonidele, et Ühendriigid tühistavad Venemaale Ukraina ründamise eest kehtestatud sanktsioonid.

"Venemaa ei algata kunagi selle küsimuse päevakorda võtmist," lausus Kremli pressiesindaja.

Mitu kongressi komiteed ning USA luureteenistused ja Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) uurivad kuidas ja missuguses ulatuses võis Moskva lekete ja häkkimiste teel aidata Trumpi valimisvõiduni demokraadist favoriidi Hillary Clintoni üle novembrikuistel presidendivalimistel.

Kampaaniaaegne suhtlemine Vene ametnikega ja hilisem valetamine selle kohta on viinud ametist Trumpi esimese rahvusliku julgeoleku nõuniku Michael Flynni ning tekitanud probleeme justiitsminister Jeff Sessionsile.

Peskov taunis hüsteeriat USA poliitilises debatis. "Me peame seda tõeliseks ohuks meie kahepoolsetele suhetele ja tahame siiralt näha selle hüsteeria jõudmist oma loogilise lõpuni," ütles Kremli pressisekretär.