Senat andis heakskiidu USA uuele ÜRO saadikule

USA senat kinnitas suure häälteenamusega Lõuna-Carolina kuberneri Nikki Haley suursaadikuks ÜRO juures.

India juurtega Haley vahetab USA ÜRO suursaadiku kohal välja seal alates 2013. aastast töötanud Samantha Poweri, vahendasid ERR-i teleuudised.

Haley sõnas, et võttis ettepaneku vastu kohusetundest, sest USA seisab kodus ja välismaal silmitsi tohutute väljakutsetega.

Haley on esimene naissoost kõrgem ametnik Trumpi administratsioonis.

"Toetan kuberner Nikki Haleyt ÜRO suursaadiku kohal. ÜRO on ristteel ja tõesti vajab kedagi, kes on reformimeelne viimaks läbi meie vaateid. See ei ole ainult USA, vaid kogu maailma huvides," kommenteeris senati välisasjade komitee juht Bob Corker.