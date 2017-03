Made: Trumpi kõne pehmem toon võis tuleneda rekordmadalast populaarsusest

Vahur Made (Foto: ERR)

Made rääkis ERRile, et ametit alustavat presidenti toetab vaid 44 protsenti ameeriklaste, samas kui tema poliitika vastu on 48 protsenti.

"Sellest ehk ka pehmem toon. Kuigi Trumpile ei esitatud ju küsimusi. Ja küsimused, eriti kriitilised, viivad teda alati täielikult endast välja. Trump püüdis väidetavalt otsida ka mingit lepitust demokraatidega. Aga demokraatide monoliitne vaikimine kogu kõne jooksul ei andnud küll mõista, et nad oleksid presidendi lepituskatsetega kaasa läinud," märkis ta.

Made hinnangul koosnes kõne peamiselt ilusatest ja paatoslikest loosungitest ja enamiku "suurte" asjade elluviimise kohta president täpsemaid seletusi ei andnud.

"Kõige uuem sõnum oli ehk Trumpi mõistaandmine, et ta oleks nagu valmis migratsiooniteemade osas kompromisse tegema. Eriti juba praegu USAs elavate, peamiselt Ladina-Ameerika päritolu illegaalide osas. Neile, kes on hästi end ülal pidanud, andis Trump mõista, võib osaks saada legaalne staatus ja nad võivad USAsse jääda. Ka tänane uudis, et valmimas on uus presidendi määrus sisserännupiirangute osas ning et sellest määrusest on riigidepartemangu tungival nõudel võetud välja ISISe vastu sõda pidav Iraak, näitab, et Trump püüab mõneti pehmema tooniga pooldajaskonda juurde võita," lausus Made.

Ta lisas, et kõige külmema vastuvõtu sai kuulajate poolt Trumpi kaubanduspoliitiline sõnum. Kui Trump rääkis sellest, et ta on juba lõpetanud USA osalemise Vaikse ookeani vabakaubandustsoonis, siis oli Made sõnul saalis väga vähe neid, kes plaksutasid. Demokraatidele lisaks vaikisid ka väga paljud vabariiklased.

"Trump on lubanud rääkida uuesti läbi Põhja-Ameerika vabakaubanduslepingu (NAFTA) ning Financial Timesi teatel valmistab ette suurt rünnakut Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) vastu, kuni selleni välja, et on valmis hakkama eirama ja rikkuma WTO seatud kauplemisreeglistikke. Siin ei saa Trumpil kongressiga kindlasti kerge olema, sest kongressil on kaubanduslepingute osas öelda kaalukas sõna," nentis ta.

Välispoliitika ei olnud kõnes Made hinnangul olulisel kohal. Trump oli pehmendanud oma tooni NATO suhtes.

"Lause, et pärast liitlaste survestamist kaitsekulutusi tõsta, hakkab NATOsse raha sadama, kõlas rohkem selliselt, et Trump ei pea tegelikult seda liitlaste-poolset rahapanust eriti tähtsaks teemaks. Küll aga jäi kõrvu Trumpi lause, et ta "ei esinda mitte maailma, vaid Ameerika Ühendriike". Varem on USA presidendid ikka armastanud end kuulutada vaba maailma liidriteks. Seega võib eeldada, et presidendi ja administratsiooni vaated välispoliitikale saavad jätkuvalt olema erinevad, mis tähendab segaduste ja mitmetimõistetavuste jätkumist," nentis välispoliitika asjatundja.

USA president Donald Trump lubas teisipäeval esimeses kongressile peetud kõnes maksu- ja tervishoiureforme ning rääkis sisserände- ja välispoliitikast, NATO-st, Mehhiko piirile rajatavast müürist ja sunniitliku äärmusrühmituse Islamiriik (IS) hävitamisest. Kõne tervikteksti saab lugeda siit.