Lõuna-Korea nõuab Põhja-Korea ajutist eemaldamist ÜRO-st

Kim Jong-nam 2007. aastal. (Foto: JIJI PRESS/AFP/Scanpix)

Lõuna-Korea välisministri Yun Byung-se sõnul näitab Kimi mõrvamine, et Põhja-Korea valduses on keemiarelvi ja riik on valmis neid ka kasutama.

Yuni andmetel tapeti Kim närvimürgiga VX, mis on liigitatud massihävitusrelvaks ja keelatud kõikjal maailmas.

"Kimi mõrv saadab maailmale selge sõnumi. See impulsiivne, ettearvamatu, vägivaldne ja brutaalne süsteem on valmis ründama keda tahes, millal tahes ja kus iganes," ütles Yun Genfis ÜRO konverentsil kõneledes.

Põhja-Korea saatis diplomaadid Malaisiasse Kimi venna surnukeha järele

Põhja-Korea saatis Malaisiasse kõrgetasemelise delegatsiooni, mille üheks ülesandeks on tuua kodumaale riigi liidri Kim Jong-uni tapetud poolvenna surnukeha.

Delegatsiooni juhib Põhja-Korea endine asesuursaadik ÜRO-s Ri Tong-il, kelle sõnul on diplomaatide ülesanne taotleda surnukeha üleandmist ja mõrvaga seoses vahistatud põhjakorealase vabastamist.

Ri lisas, et delegatsioon tahab ka "arendada sõbralikke suhteid" Põhja-Korea ja Malaisia vahel.

Malaisia on kinnitanud, et 13. veebruaril Kuala Lumpuri lennujaamas närvigaasirünnakus tapetud põhjakorealane on Põhja-Korea liidri poolvend Kim Jong-nam. Pyongyang on teatanud vaid, et rünnakus hukkus diplomaatilise passiga Põhja-Korea kodanik.

Malaisia peaprokurör teatas teisipäeval, et esitab Kim Jong-nami tapmises kahtlustatud kahele naisele kolmapäeval mõrvasüüdistuse. Süüdimõistmise korral kahtlusalused - indoneeslane Siti Aisyah ja vietnamlane Doan Thi Huong - hukatakse.

Juhtumiga seoses on vahi all on ka üks malaislane, kes vabastati kautsjoni vastu, ja üks põhjakorealane, kes on jätkuvalt kinnipidamisasutuses.