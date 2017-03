USA juhitud koalitsioon kinnitas, et Süüriasse saadetakse veel merejalaväelasi

USA merejalaväelane õppusel. (Foto: AFP/Scanpix)

USA poolt juhitud ISIS-e vastane koalitsioon kinnitas neljapäeval, et Süüriasse saadetakse juurde USA merejalaväelasi. Selle sammuga soovitakse aidata kaasa ISIS-e alistamisele ja viimase käes oleva Raqqa linna vallutamisele.

Koalitsiooni kõneisikuks olev USA õhuväe kindral John Dorrian selgitas, et USA merejalaväelased tegutsevad koostöös kohalike liitlastega, kelleks on kohalike kurdi üksuste (YPG) juhitud Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) ning Süüria araablaste koalitsioon. Kindrali sõnul merejalaväelastel otsesel rindejoonel rolli pole, vahendas Reuters.

"Me räägime umbes 400 lisasõdurist ning nad on seal piiratud ajaperioodil," märkis kindral Dorrian ja märkis, et Süüria territooriumil juba viibib umbes 500 USA sõdurit.

Raqqa lähistel sai õhurünnakus surma üle 20 tsiviilisiku

Briti päritolu vabaühendus Süüria inimõiguste vaatluskeskus teatas, et neljapäeval sai Raqqa lähistel õhurünnaku tagajärjel surma 23 tsiviilisikut, nende seas kaheksa last.

Õhurünnaku sihtmärgiks oli äärmusrühmituse ISIS tugipunkt al-Matabi külas Raqqast lõunas. Vabaühenduse andmetel kuulusid sõjalennukid USA juhitud koalitsiooni kuuluvale riigile.

Lisaks toimus õhurünnakuid ka Raqqast idas.

USA relvajõud on korduvalt rõhutanud, et nad rakendavad erakordseid meetmeid, et Süürias ja Iraagis ISIS-e vastu sõdides tsiviilohvrite arv võimalikult madal hoida.

Õhurünnakutega toetab USA juhitud koalitsioon oma liitlasi, kes ISIS-e kalifaadi pealinnale" Raqqale üha lähemale liiguvad.

Süüria Demokraatlikud Jõud teatasid näiteks esmaspäeval, et neil õnnestus saada oma kontrolli alla maantee, mis ühendab Deir ez-Zori provintsi ja Raqqat.

Kurdi omakaitseväe allikate hinnangul tähendab maantee vallutamine sisuliselt Raqqa täielikku piiramisrõngasse võtmist.

Samas on teada, et Raqqast pääseb endiselt välja näiteks mööda Eufrati jõge, samuti ei takista maantee kontrolli alla võtmine seda, et ISIS-e võitlejad ei võiks kasutada mõningaid väiksemaid kõrvalteid või kõrbepiirkondi Raqqa ja Deir ez-Zori vahel liikumiseks.

ISIS on ka mujal Süürias taanduma sunnitud - riigi põhjaosas on nad territooriumi kaotanud Türgi (ja ka USA) poolt toetatud mässulistele, lääneosas on aga edasi liikumas Venemaa poolt toetatud Süüria valitsusväed.

Olukorra muudab aga keeruliseks see, et Türgi pole üldse rahul sellega, et USA toetab SDF-i koosseisu kuuluvaid kurdi võitlejaid, keda Ankara peab aga keelatud Kurdistani Töölispartei Süüria haruks.

Samuti on Raqqa vallutamise seadnud oma sõjalise operatsiooni eesmärgiks nii USA koalitsioon, Türgi ja tema kohalikud liitlased ning ka Süüria valitsusväed koos neid toetava Venemaaga. Ehk sisuliselt käib võidujooks, kellel õnnestub Raqqa esimesena ISIS-e käest vallutada.