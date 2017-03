Trump: Venemaa sõitis Obamast kaheksa aastat üle

Trump ja Obama 20. jaanuaril ehk Trumpi ametisse asumise päeval. (Foto: Reuters/Scanpix)

USA president Donald Trump, keda on korduvalt kritiseeritud väidetava liiga pehme Venemaa-poliitika eest, teatas teisipäeval Twitteris, et see oli tema demokraadist eelkäija Barack Obama, kes tegelikult kukkus läbi Venemaa valitsuse suhtes karmi poliitika rakendamisel.

"Kaheksa aastat sõitis Venemaa president Obamast üle, sai tugevamaks ja tugevamaks, haaras endale Krimmi ning hankis juurde rakette. Nõrk!" kirjutas vabariiklaste ridades presidendiks valitud kinnisvaraärimees.

For eight years Russia "ran over" President Obama, got stronger and stronger, picked-off Crimea and added missiles. Weak! @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 7, 2017

Trump on nii teda ennast ja kui ka tema meeskonna liikmeid tabanud Venemaad puudutavatele süüdistustele vastanud sageli väidetega, millega ta kritiseerib oma eelkäija administratsiooni. Näiteks on ta esile toonud selle, kuidas tollane välisminister Hillary Clinton üritas 2009. aastal Venemaaga suhteid taastada ehk nn reset-poliitikat ajada. Samuti on ta meenutanud, kuidas 2012. aastal kuuldi Obamat ütlemas oma tollasele kolleegile Dmitri Medvedevile, et ta on pärast valimisi valmis "paindlikum" olema, vahendas Politico.

Who was it that secretly said to Russian President, "Tell Vladimir that after the election I'll have more flexibility?" @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 5, 2017

Tegemist oli teisipäevase hommiku juba teise kriitikanoolega eelkäija Obama aadressil. Varem kritiseeris Trump eelmist presidenti ka selle eest, et rohkem kui sada Guantanamo vangilaagrist vabastatud isikut on hiljem terrorismiga tegelema hakanud.

"122 pahelist vangi, kes vabastati Gitmost Obama administratsiooni poolt, on naasnud lahinguväljale. Järjekordne kohutav otsus!" kirjutas ta Twitteris Guntanamo Bay mereväebaasi hüüdnime kasutades.

122 vicious prisoners, released by the Obama Administration from Gitmo, have returned to the battlefield. Just another terrible decision! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 7, 2017

Trumpi poolt tsiteeritud arv pärineb möödunud aasta septembris USA luuredirektori (DNI) büroo poolt avaldatud ülevaatest, mille kohaselt on 693-st Guantanamo vangilaagrist vabastatud isikust naasnud terroristliku tegevuse juurde 122 inimest. Lisaks kahtlustatakse selles veel 86 endist Guantanamo vangi.

Samas tõdetakse raportis, et 122 isikust vabastati 113 inimest enne 2009. aasta 22. jaanuari ehk päeva, mil Obama oli jõudnud olla president vaid kaks päeva.