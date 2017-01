Obama süüdistas kongressi Guantanamo vangla sulgemise takistamise eest

Guantanamo vangla. (Foto: Bob Strong/Reuters/Scanpix)

Kompleksi "poleks kunagi tohtinud üldse avada," kirjutas Obama. "Poliitikaväliselt ei ole lihtsalt mingit õigustust kongressi pealekäimisele jätta kompleks avatuks."

Obama valitsus on jõustanud terve rea vangide "viimase hetke" üleviimisi, nii näiteks saadeti sel nädalal Omaani kaheksa Jeemeni ja kaks Afganistani päritolu vangi.

Sellega peaks olema Guantanamosse jäänud ametlikult 45 vangi, ehkki Obama kirjas seisis 41 kinnipeetavat. Anonüümsust palunud USA kaitseametnik kinnitas veel nelja kinnipeetava üleviimist, kuid ei täpsustanud üksikasju.

Obama ei ole suutnud leida lahendust keerulisele küsimusele, mida teha tähtajatult kinni peetavate isikutega. Samuti on ebaselge, kas nende üle üldse saaks tsiviilkohtus kohut mõista.

Obama püüdis ametiaja jooksul paljusid kinnipeetavaid saata erinevatesse riikidesse ning tuua niiöelda väärtuslikemaid neist Ühendriikidesse. Ent samas tõkestasid vabariiklased üleviimiste rahastamist ning isegi mõned demokraadid seisid vastu Kuubal paikneva vanglakompleksi sulgemisele.

Obama on korduvalt öelnud, et vastuoluline vangla täitis terroristlike organisatsioonide värbamisinstrumendi rolli ning oli ühtlasi äärmiselt kallis ülal pidada. Hetkel läheb Guantanamo vangla maksumaksjale maksma seitse miljonit dollarit aastas ühe kinnipeetava kohta.

Seevastu on Obama mantlipärija, reedel riigipea ametisse astuv vabariiklane Donald Trump lubanud, et ta mitte ainult ei jäta Guantanamo vanglat alles, vaid kavatseb terrorismikahtlusega vangide hulka seal hoopis tunduvalt suurendada. Sellele lisaks on esile kerkinud ka võimalus, et kompleksi võidakse saatma hakata ka USA kodanikke.